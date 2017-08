Guagua arrolla a varias personas en Barcelona

Una guagua arrolló a una multitud que paseaban por el área de La Rambla en Barcelona.

La Policía se encuentra en el lugar atendiendo a las personas.

Hasta el momento se desconoce el número de heridos y el motivo del atropello. Las autoridades no confirman aún que se trate de un atentado terrorista.

Esta es la información actualizada según informó El País:

Van crashes into crowds of peoples near Las Ramblas in Barcelona city centre – multiple injuries (Video – D Cohen) pic.twitter.com/mw6fpwWQto

— BREAKING.UK (@BreakingDotUK) 17 de agosto de 2017