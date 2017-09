Gobierno toma medidas ante posible paso de huracán María

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares exhortó a la ciudadanía a reactivar sus planes de contingencia ante el inminente paso del huracán María por el área local. Asimismo anunció ayer la suspensión de clases en las escuelas públicas hasta nuevo aviso, también en la Universidad de Puerto Rico.

María se espera que continúe fortaleciéndose en las próximas horas, incluso podría alcanzar a categoría 4.

En tanto, el coordinador federal de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), Alejandro De La Campa, informó que ya comenzó el adelanto de fondos federales a las familias afectadas por el huracán Irma y se mantiene vigilante ante la llegada del nuevo sistema atmosférico.

Además, la Guardia Costanera ordenó que las lanchas que dan servicio a las islas municipio de Vieques y Culebra deben estar en puerto seguro en San Juan hoy lunes a las 8:00 p.m., por lo que los últimos viajes a estas islas saldrán de Fajardo al mediodía.

En tanto, el Departamento de Transportación y Obras Públicas y la Autoridad de Carreteras comenzaron a recoger escombros, dando prioridad a aquellas áreas donde pueden causar inundaciones.

Estatus refugiados islas vecinas

El primer ejecutivo informó que el Gobierno de Puerto Rico recibió un total de 2,074 repatriados de Saint Martin y Saint Thomas por vía aérea en alianza con el Departamento de Salud de los Estados Unidos.

Además, 1689 pasajeros provenientes de estas islas arribaron a San Juan en barcos crucero. Por medio de Ferrys del Caribe llegaron 612 pasajeros el viernes 8 de septiembre; en el Majesty of the Seas llegaron 507 el jueves 14 de septiembre y 358 el sábado 16 de septiembre; y por medio del Muelle Panamericano vía Adventure of the Seas llegaron 212.

