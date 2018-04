Gobierno no moverá ni un dedo para aprobar exigencias de la Junta

El gobierno no moverá ni un dedo para aprobar la reforma laboral que propone la Junta de Control Fiscal (JCF) en la legislatura antes de mayo 30, plazo que estableció el ente federal, así lo aseguró en RADIO ISLA el portavoz de la Fortaleza, Ramón Rosario.

“Que ni lo esperen, que no esperen al 30 de mayo porque no se va hacer. Ya el gobernador lo dijo, no vamos a mover un dedo…. que sepan hoy que no se va hacer”, expresó.

Rosario indicó además que la administración del ejecutivo, Ricardo Rosselló, tampoco reducirá las pensiones al 10 por ciento como señala el plan fiscal aprobado ayer por el ente con un voto en contra.

“La reducción de las pensiones es una cuestión de insensibilidad. Yo invito a José Carrión o a cualquier miembro de la Junta que viva un mes con $1,000 de pensión para que se sensibilicen y piensen lo que están pidiendo”, continuó diciendo.

Consecuentemente, dijo que el gobierno no teme ir a los tribunales para defender su postura contra la JCF. Destacó que la administración Rosselló ganó dos casos, uno cuando el ente fiscalizador quería imponer a Noel Zamot como oficial de transformación de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Mientras que también se anotó otra victoria sobre el caso de la reducción de horas laborables y la eliminación del Bono de Navidad, aunque la Junta rechazó la propuesta luego del paso del huracán María.

Rosario dijo que la base del gobierno para defenderse será la misma, bajo la sección 205 de PROMESA que establece que la Junta no dicta política pública.

