Gobierno asegura no hay emergencia de salud en la Isla

SAN JUAN – Tanto el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, como el secretario del Departamento de Salud (DS), Rafael Rodríguez Mercado y la epidemióloga del Estado, Carmen Deseda, coincideron el miércoles en que no hay niveles epidémicos de ninguna enfermedad en la isla, a pesar que se han reportado casos mortales de leptospirosis.

“Hay un sin número de mecanismos que están en pie. No hay una emergencia (de salud) en este momento, pero sí estamos pendiente a esto y a otras enfermedades que pueden ocurrir. Se le solictó al Departamento de Salud Federal para establecer un plan de todas las posibles enfermedades, como atenderlas, hacer el ‘deployment’ rápido y cómo evitarlo”, dijo el mandatario en una conferencia de prensa al asegurar que se han tomado las medidas preventivas necesarias desde antes del impacto del huracán.

Deseda también afirmó que no hay niveles epidémicos de enfermedades en la isla, pero hizo hincapié en las medidas de prevención de leptospirosis como no tomar agua de manantial, no tomar agua que no sea certificada por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), hervir el agua por tres minutos o clorinar el agua con una cucharadita de cloro por cada galón de agua.

Explicó que la preocupación por la leptospirosis ocurre en todo país donde hay inundaciones, pues la condición es producida por el orín de ratón y de otros animales cuando las personas tienen contacto directo con agua estancada y si tienen heridas en las piernas. Reiteró la enfermedad no se contagia de persona a persona.

“En este momento, crisis de salud no la tenemos. Pero tenemos que mantenernos. No podemos bajar la guardia. Si damos el mensaje que no tenemos crisis, todo el mundo baja la guardia. Para mantener que no tengamos epidemias de enefermedades en Puerto Rico asociadas a inundaciones y huracanes, tenemos que mantener las recomendaciones del Departamento de Salud”, afirmó la epidemióloga.

Durante la conferencia de prensa diaria sobre los esfuerzos tras el paso del huracán, Rosselló Nevares informó que se han reportado 10 casos sospechosos de leptospirosis en la isla, de los que cuatro son fatalidades; dos de ellas en Bayamón, una en Mayagüez y una en Carolina. De confirmarse estas muertes, la cifra de decesos después del evento atmosférico aumentaría a 48.

No obstante, el mandatario dijo estos casos son analizados por los Centros de Control de Enefermedaes (CDC por sus siglas en inglés) en Atlanta para confirmar se trata de esta condición, pues los síntomas son parecidos a los de otras enfermedades como dengue.

Entretanto, el gobernador alertó que esta bacteria es tratable y que de los 10 casos, dos personas recibieron tratamiento con doxicilina o penicilina y fueron dados de alta. Los respondistas también deben utilizar doxicilina de manera preventiva para evitar el contagio.

“No estamos lejos de lo usual, pero queremos evitar llegar a niveles epidémicos”, reiteró Deseda sobre la cifra de casos.

Rosselló Nevares aprovechó para informar que estarán distribuyendo hojas sueltas de medidas de seguridad para el consumo de agua, así como unas tabletas para desinfectar el agua. Además, se estarán entregando filtros que purifican hasta 50 mil galones de agua.

Ante cuestionamientos por su desempeño, el secretario del DS afirmó que han estado visitando hospitales y refugios alrededor de la isla junto a personal del Departamento de Salud Federal. “Hemos encontrado casos de cojuntivitis, casos de flu. Los hemos tratado gracias al grupo de médicos voluntarios. Estamos entrando en la época de influenza. Vamos a tener una vacunación aquí (en el Centro de Convenciones) y luego en los refugios. Estamos enfocados en la prevención y en visitar los hospitales porque tenemos que estar seguros que el servicio que se está dando al paciente sea de calidad y que no se interrumpa ni se menosprecie por la situación”, expresó el secretario.

De paso, afirmó que han estado revisando todos los días los protocolos con los Comités de Infecciones de los hospitales. También se trabajan con labores de asperjación y control de vectores.

“Si no trabajabamos la prevención hubiéramos tenido brotes epidémicos y gracias a Dios eso no está ocurriendo ahora mismo”, aseguró.

De otra parte, Deseda explicó que la infección más común en las salas de emergencias es la gastroenteritis, dados los cambios en la dieta de las personas como consecuencia de esta emergencia.

