Gobernador seguirá cabildeando le guste o no a Trump

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares sostuvo hoy mediante comunicado de prensa que “el secretario de Salud de los Estados Unidos, Tom Price, reconoció en una comunicación oficial que los reclamos de nuestra Administración para aumentar las asignaciones federales en los programas de salud son justos y necesarios”.

“Confiamos en prevalecer y lograr para nuestro Pueblo recursos adicionales para los programas de salud”, añadió el primer ejecutivo.

El gobernador Rosselló Nevares hizo referencia a expresiones del presidente Donald Trump en mensajes en redes sociales, catalogando las mismas como “declaraciones que no reflejan el sentir mayoritario sobre la discusión y el análisis que se está produciendo en el Congreso sobre ese asunto”.

The Democrats want to shut government if we don’t bail out Puerto Rico and give billions to their insurance companies for OCare failure. NO!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 de abril de 2017