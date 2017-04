Gobernador recibe a senador demócrata por New Jersey

LA FORTALEZA (CyberNews)- El gobernador Ricardo Rosselló Nevares recibió el viernes en La Fortaleza al senador demócrata por el estado de Nueva Jersey, Cory Booker, y aprovechó el encuentro para abogar por mayor apoyo del Congreso de los Estados Unidos.

En primer plano, Rosselló Nevares, reiteró la necesidad de que el Congreso atienda la petición de paridad de fondos para el Programa de Medicaid de Puerto Rico, ante el precipicio fiscal que afectaría a los 3.5 millones de ciudadanos estadounidenses residentes en la Isla.

Asimismo, el Primer Mandatario le solicitó a Booker más asignaciones de fondos para las áreas de tecnología, seguridad cibernética y la fuerza policíaca.

También aprovechó para conversar con el senador federal sobre desarrollo urbano, los municipios y desarrollo económico.

Booker fue alcalde de Newark del 2006 al 2013, ciudad que cuenta con cerca de 36,000 puertorriqueños.

El Senador es miembro de los comités del Senado de los Estados Unidos de Relaciones Extranjeras (U.S. Senate Committee on Foreign Relations); Comercio, Ciencia y Transportación (U.S. Senate Committee on Commerce, Science and Transportation); Pequeños Negocios y Empresarismo (U.S. Senate Committee on Small Business and Entrepreneurship); y Medioambiente y Obras Públicas (U.S. Senate Committee on Environment and Public Works).

Además, en 2016, el senador Booker introdujo legislación para evitar el colapso fiscal de la Isla, estabilizar sus finanzas y proveer créditos de impuestos equitativos.

