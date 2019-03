Gobernador presentará proyecto para la creación de condados

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares dijo el viernes que en esta sesión legislativa que culmina el 30 de junio presentará un proyecto de ley para la creación de condados.

“Yo creo que el primer paso sería evaluarlo en la legislatura en sus méritos y luego ver si queremos elevar este tipo de estructuras a rango constitucional. Lo que yo propongo establece varias cosas, las estructuras municipales, por decir uno, San Sebastián, no deja de existir. Lo que si es, que se le quitan los servicios que está otorgando al nivel del condado”, dijo Rosselló Nevares en conferencia de prensa.

“Esa decisión se puede tomar de varias maneras. Se puede ver en términos de los municipios que tengan la capacidad financiera para dar esos servicios o no. Yo he modelado cuatro rangos, hay municipios que no pueden pagar ninguno. Y en esos municipios el rol principal sería, mantener la estructura y ser un tipo de procurador de los servicios”, añadió.

Según el gobernador, el 80 por ciento de los municipios en un plazo máximo de cinco años, quedará inoperante.

Rosselló Nevares rechazó que su propuesta se pueda realizar bajo la actual Ley de Municipios Autónomos en los llamados consorcios.

“Se supone que la Ley de Municipios Autónomos era para darle autonomía a los municipios pero eso no se logró porque muchos de ellos dependen del gobierno central. Con mi propuesta tendré que tener verdadera autonomía”, expuso el mandatario.

El primer ejecutivo alegó que su propuesta generaría de 600 a 1,000 millones de dólares en ahorros.

Ante los rechazos que ha obtenido, el gobernador entiende que no es necesario llevar una consulta al pueblo sobre el particular, pero no la descarta.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, rechazó el pronunciamiento del gobernador Ricardo Rosselló Nevares de crear condados en Puerto Rico.

“El fundador de mi partido Luis Ferré fundaba municipios, no cerraba municipios”, dijo Rivera Schatz a la prensa.

“Yo tengo un problema filosófico con eso de eliminar municipios. Yo no creo en eliminar municipios”, añadió.

