Gobernador pide a alcaldes que se organicen para pagar las pensiones

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares le pidió el miércoles a los alcaldes, que se organicen para poder pagar las pensiones a través del mecanismo PayGo.

“Nosotros estamos buscando mecanismos para poder aliviar y permitir un proceso de transición de los municipios para que puedan manejar sus operaciones. Discutimos varias iniciativas en esa dirección, esperaremos a que maduren para poder llevarlas a cabo”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

“Lo segundo, lo que sean los pagos es una cuestión de cumplimiento. Tanto las corporaciones públicas como los municipios tienen que cumplir con esos pagos. Punto. Y nosotros vamos a cumplir”, añadió.

Mencionó que “es una cuestión de organizarse”.

La directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal, Natalie Jaresko dijo el pasado lunes que existe preocupación por los pagos de los pensionados (conocido como Pay Go) y al retiro de los empleados actuales del Gobierno, porque no todos los municipios ni las corporaciones públicas han realizado los mismos.

“La porción del Pay Go en el presupuesto es la que tiene que ver con el Gobierno de Puerto Rico. La otra porción viene de los municipios y de las corporaciones públicas que también van a un fondo separado y el Gobierno usa esos fondos para pagar. Ese fondo está corriendo en déficit en este momento, porque el Gobierno está pagando, a pesar de que no está recibiendo la totalidad de los fondos”, dijo Jaresko en conferencia de prensa.

Según Jaresko, el propio Gobierno de Puerto Rico colabora con esta situación en las corporaciones públicas, cuando deja de pagar por las utilidades. Una de las opciones, puede ser que el Gobierno descuente a la AAA la cantidad que adeuda del Pay Go y depositarla en el fondo especial.

“La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) no recibe pagos del Gobierno por el uso de utilidades. Así que el Gobierno puede retenerle a la AAA parte de la cantidad adeudada para depositarla en el fondo del Pay Go. El asunto es que el Gobierno tiene que tomar acción, no podemos terminar el año con ese déficit en el presupuesto”, añadió.

Jaresko expresó que el Gobierno mediante ley se comprometió con el Pay Go.

“Ellos (las corporaciones públicas y los municipios) tienen una obligación de pagar de acuerdo a las leyes de Puerto Rico, su porción para los retirados. Algunos de ellos no están pagando”, sostuvo.

Se le preguntó que algunos municipios e inclusive algunas corporaciones públicas no cumplen con las pagos del Pay Go, porque no están de acuerdo con las cantidades que según el Gobierno tienen que aportar.

“Entendemos las objeciones, me parecen justas. Los Sistemas de Retiro son complicados y difíciles. Pero las partes tendrán que buscar una solución y tiene que ser antes de que acabe el año fiscal. Sabemos que esos acuerdos se han hecho, pero con las deudas pequeñas. Lo que sugiero es que todos se junten en una oficina, buscar las alternativas, llegar a un acuerdo, hacerlo por escrito y acabar con el asunto antes de que acabe el año fiscal”, expuso Jaresko.

La directora ejecutiva de la JCF insistió que el incumplimiento es con la ley creada por la administración de Ricardo Rosselló Nevares.

El gobernador realizó sus expresiones luego de inaugurar en el Centro Médico un Centro de Imágenes para el Hospital Pediátrico.

Comments