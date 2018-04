Gobernador no despedirá a funcionarios…por ahora

EL CAPITOLIO – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares dejó en manos del Departamento de Justicia (DJ), este miércoles, las acciones a tomar contra funcionarios de su gabinete, implicados en el chat de WhatsApp por el cual el suspendido juez Rafael Ramos Sáenz saliera de la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

La OAT (Oficina de Administración de los Tribunales) ha sometido un informe, con unas imputaciones muy serias pero, particularmente hacia el juez (Ramos Sáenz), desarrollan toda la narrativa. Nosotros siempre hemos dicho que aquí está el foro del Departamento de Justicia que esta presto a terminar una investigación y como lo he hecho en el pasado, como lo he hecho con el exrepresentante (Ramón Luis Rodríguez Ruiz), o del exalcalde de Guaynabo, cuando salga a relucir el informe del Departamento de Justicia voy a tomar acción y no me temblará el pulso”, dijo Rosselló Nevares a preguntas de la prensa.

Del mismo modo, el mandatario repitió que desconocía sobre el chat.

“La existencia del chat yo no la sabía, ni la sabía el comité que evaluó al juez”, dijo.

Más temprano, el senador del Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal José Torres, -quien reveló el escándalo-, le hizo un llamado al juez Ramos Sáenz a que hable ante Justicia.

