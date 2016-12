Gobernador insiste, hay que esperar que pesquisa sobre el “Cartel del Bitumul” concluya

SAN JUAN (CyberNews) – El gobernador Alejandro García Padilla insistió el jueves, que todavía es preliminar el informe de la Comisión Especial del Senado que arrojó luz sobre el llamado Cartel del Bitumu.

“Yo me acabo de enterar del informe cuando lo presentaron ayer. El informe acaba de salir. La Autoridad de Carreteras (y Transportación) (ACT) se reafirma en haber seguido siempre los parámetros de las subastas. Si se pide un informe de un laboratorio y el informe está viciado y mintieron, no quiere decir que la Autoridad de Carreteras no pidió el informe. Si hubo un empleado de la Autoridad de Carreteras, que a sabiendas, permitió que se utilizara un asfalto que no cumplía con los requisitos, esa persona tiene que ser procesada”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

García Padilla reiteró en varias ocasiones que, desconocía del contenido del informe por lo que no podía contestar si han tomado, o van a tomar acción, sobre los hallazgos preliminares.

El primer ejecutivo felicitó al senador Aníbal José Torres por la investigación.

La Comisión Especial para el Estudio de las Normas y Procedimientos Relacionados con la Compra de Combustible, que preside el senador Torres, presentó un informe en el que, entre los hallazgos preliminares sobre el bautizado “Cartel del Bitumul”, Torres mencionó supuestas irregularidades por parte de contratistas en la compra de asfalto líquido en la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT). Según Torres, las supuestas irregularidades se asemejan a las imputadas a los contratistas de combustible en la AEE en cuanto a la manipulación de análisis de laboratorio previo a la compra del producto.

“Y voy a ir a los hallazgos para que el País sepa porque cuando tiran una carretera, en un municipio o en una avenida, a los pocos meses ya está llena de hoyos nuevamente y le dicen al país que es que vivimos en el trópico y puede que haya algo de eso, pero la realidad son los traqueteos y los chanchullos. La realidad son los contratistas tapándose unos a otros. La realidad son los empleados de la Autoridad de Carreteras, tapando a contratistas”, expuso Torres previo a detallar los hallazgos preliminares.

Entre otros hallazgos, Torres mencionó que el laboratorio de la ACT carece de las certificaciones para analizar el asfalto líquido para poder determinar si el material cumple con las certificaciones requeridas. Segundo, la ACT no tiene forma de certificar si el asfalto líquido que compra lo paga al justo precio en el mercado. Por lo que depende del precio que le dan los contratistas en las facturas. Tercero, la ACT no le exige prueba a los contratistas del asfalto líquido que van a utilizar en los proyectos, por lo tanto, certifican los trabajos sin saber si en efecto el material utilizado era el correcto. Cuarto, la Comisión Especial tiene evidencia de que el asfalto que se usa en los proyectos de la ACT esta adulterado.

“Esto está ocurriendo hoy. Por lo apretado del calendario, no tuvimos tiempo para concluir la investigación. Pero le solicitamos a la entrante Asamblea Legislativa, que por lo impactante y peligroso de los hallazgos preliminares, que retomen este asunto”, señaló Torres.

