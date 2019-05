Gobernador dice no hará más ajustes al presupuesto

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares insistió el lunes, en que no debe haber mayores recortes al presupuesto que sometió a la Junta de Control Fiscal (JCF) y a la Legislatura.

“Es que hemos hecho los ajustes”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

“Lo que pasa es que presume de que no hay dinero y de que no estamos recaudando. Y ahí ya nuestro secretario de Hacienda hace unos cuantos días estableció que rompimos récord en recaudos. Entonces, si esta no es una organización privada, si esto no es una organización sin fines de lucro, esto en esencia es el es el gobierno de Puerto Rico que se supone que ese dinero que está ahí se utilice para el bienestar de ese pueblo”, añadió.

“¿Para qué uno va a aguantar ese dinero? Esa es la pregunta importante que se tiene que hacer. Ese dinero no debe estar ahí mientras hay servicio que se tiene que estar dando. Y ponerle un tope que concurre que no va alineado simplemente no hace sentido y la Junta debe explicar”, sentenció.

La pasada semana, la JCF anunció que el presupuesto que sometió el gobernador incumple con el Plan Fiscal Certificado.

Posteriormente, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johny” Méndez Núñez aseguró que desde La Fortaleza no han enviado el proyecto de presupuesto para ser considerado por su delegación.

Las expresiones del gobernador se dieron posterior a los actos oficiales con motivo al Día de la Recordación en el Cementerio Nacional en Bayamón.

