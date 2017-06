Gobernador da ultimátum a jefes de agencia

RÍO GRANDE – Luego de que algunos jefes de agencias, en las vistas públicas de presupuesto levantaran su voz por las reducciones en sus agencias, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares les envió el lunes, un mensaje.

“Unos pocos jefes de agencia, han establecido que no hay los fondos suficientes o que el presupuesto no les da. Yo lo que les digo es lo siguiente, a todos y cada uno de mis jefes y jefas de Agencia, yo les dije cuando les ofrecí la posición que en esta ocasión íbamos a tener que reducir el gasto y que íbamos a contar con menos presupuesto. Y que íbamos a tener que ser más creativos. Vamos a tener que colaborar y buscar las maneras de brindar mejor calidad de servicios con menos recursos. Los jefes o jefas de agencias que no puedan hacer eso, pues, me pueden someter su renuncia inmediatamente”, dijo Rosselló Nevares a preguntas de la prensa.

La secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez Garced, expuso en las vistas públicas del presupuesto en el Senado que el recorte de unos 60 millones de dólares en el presupuesto dejaría a su agencia inoperante.

Otro jefe de agencia que levantó bandera sobre la asignación presupuestaria fue el secretario del Departamento de Recreación y Deportes, Waldemar Volmar.

El viernes, tanto la Cámara como el Senado, culminaron los procesos de vistas públicas sobre el presupuesto. Se supone que, la Cámara apruebe la medida el jueves, 22 de junio, como anticipó el presidente de ese cuerpo, Carlos “Johnny” Méndez. La Junta de Control Fiscal dio como hasta hoy lunes, para aprobar la medida y se le remitiera al ente federal creado bajo la ley PROMESA para su revisión.

