Gobernador convierte en ley proyecto que libera a municipios del PayGo

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares firmó el viernes, tres leyes entre las que está el Proyecto de Senado 1258 o la Ley para la Reducción de las Cargas Administrativas de los Municipios, a fin de eliminar la obligación de los ayuntamientos de aportar al Plan de Salud del Gobierno y al sistema de Pay as You Go.

El primer ejecutivo firmó, además, el Proyecto del Senado 1266 y el Proyecto de la Cámara 2058.

Los proyectos del Senado son de la autoría del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz; y el PC 2058 es de la autoría del presidente de la Cámara de Representado, Carlos “Johnny” Méndez Núñez.

“Una de las cargas más importantes que tienen los municipios es el pago que realizan al plan de salud del Gobierno y al sistema de Pay as You Go. Las opciones del Gobierno central para apoyar fiscalmente a los municipios actualmente son limitadas, pero confiamos en que estas tres leyes sean herramientas de ayuda mientras seguimos trabajando en colaboración con los alcaldes”, indicó Rosselló Nevares en comunicación escrita.

A partir del 30 de septiembre de 2019, el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) retendrá en el Fondo de Equiparación un 50 por ciento de la cantidad que correspondería a los municipios desembolsar a la Administración de Seguros de Salud (ASES).

Además, a partir del año fiscal 2019-2020, se retendrá hasta 90 por ciento de la cantidad que correspondería pagar a los municipios al Pay as you Go, a fin de que distribuyan a los municipios según las normas aplicables a dicho fondo.

El Plan Fiscal para Puerto Rico que aprobó la Junta de Control Fiscal (JCF) contempla la reducción de las transferencias de fondos del Fondo General a los municipios hasta su eliminación al año 2023, cuya cifra ronda en $360 millones anuales.

Se estima que el impacto fiscal para los municipios entre estas partidas alcanza los $400 millones anualmente.

Los sobrantes serán distribuidos en efectivo entre los municipios, a base de la proporción a la que aportan a las remesas.

Por otra parte, Rosselló Nevares estampó su firma en el Proyecto del Senado 1266 a fin de conceder tiempo adicional a los municipios para someter el presupuesto municipal a la legislatura municipal y la Oficina de Gerencia Municipal.

La fecha propuesta será no más tarde del 10 de junio de 2019. La legislatura municipal tendrá hasta 10 días desde que lo reciba para evaluarlo y aprobarlo, sin excederse del 20 de junio de 2019.

Por último, el primer ejecutivo convirtió en ley el Proyecto de la Cámara 2058, a fin de modificar las alternativas de fórmula de distribución para que la administración del CRIM y su Junta de Gobierno puedan elaborar métodos alternativos de distribución.

Se establece que el cómputo del total de los ingresos que se distribuirán en el año fiscal 2018-2019 y años subsiguientes se hará al usar como año base el año fiscal 2016-2017.

La Junta de Gobierno del CRIM queda facultada para establecer una fórmula para distribuir los fondos, según las circunstancias de cada año.

La Junta también podrá establecer cualquier otro criterio objetivo para que se mantenga la proporcionalidad en la distribución que se hace entre los municipios, de manera discrecional.

Advertencia de la JCF

La directora ejecutiva de la Junta, Natalie Jaresko le comunicó, al gobernador Ricardo y a los presidentes legislativos por no identificar una fuente alternativa de pago para el PayGo y la eliminación del pago de los municipios de ASES

“Escribo en respuesta a la reciente aprobación de la Legislatura del Proyecto de Ley Senatorial 1258 (el «Proyecto de Ley»), que se refiere a las obligaciones de los municipios en virtud de la Ley Número 106-2017, «Ley para garantizar el pago de los beneficios de pensión a nuestros jubilados y para establecer un Nuevo plan de contribución definida para empleados públicos” y la Ley Número 72-1993, “Ley de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico”. El Proyecto de Ley exime a los municipios de pagar sus obligaciones con ASES y la obligación de pensión PayGo para sus jubilados, sin identificar una fuente alternativa de financiamiento, lo que implica que el Fondo General del Estado Libre Asociado subvencionará este gasto”, expresó Jaresko en la misiva.

“La responsabilidad fiscal y la disciplina prudentes son elementos críticos del Plan Fiscal Certificado. Esto es especialmente cierto cuando se trata de garantizar que el gobierno tenga fondos suficientes para pagar las pensiones y la atención médica. Sobre la base de nuestra revisión preliminar del proyecto de ley, la Junta estima que el impacto fiscal potencial será de aproximadamente 311 millones de dólares para el año fiscal 2020 y 1.7 mil millones de dólares en los próximos cinco años fiscales (año fiscal 20- FY24). Esto haría que la Ley no cumpliera con el Plan Fiscal Certificado, que incluye el pago total de las obligaciones de los municipios a ASES y PayGo”, acotó Jaresko.

La Junta espera recibir dentro de los 7 días hábiles el cálculo del costo formal y la certificación de cumplimiento conforme a la Sección 204 (a).

