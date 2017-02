García Padilla culpa a los que votaron por candidatos independientes por derogación de Carta Circular

SAN JUAN (CyberNews)- El exgobernador Alejandro García Padilla criticó en la noche del miércoles la eliminación, por parte de la actual administración, de la Carta Circular sobre Perspectiva de Género del Departamento de Educación.

“La eliminación de la carta que promovía la educación sobre perspectiva de género en las escuelas es un error. Procuraba la justicia e inclusión a favor, no sólo de las comunidades tan frecuentemente marginadas, humilladas y discriminadas, sino también a favor de todos los estudiantes pues se le educaba, esquivando la ignorancia. Fue una medida liberal y de vanguardia. Debo añadir que su eliminación atenta también contra los principios de amor que impulsan la mayoría de las religiones, que tantos profesan, pero que no tantos practican.

Ahora bien, no puede verse como una crítica al gobierno. El gobernador Rosselló había anunciado que lo haría y aun así, obtuvo el 42 por ciento de los votos. De lo que sí es momento es de sentarse a repensar, sobre todo aquellos que decidieron ver el ejercicio electoral como un evento folclórico y decidieron favorecer la dilución del voto en sectores que se sabía no tenían oportunidad de triunfo. Es la consecuencia esperada de la salida de un gobierno liberal y la entrada de un gobierno conservador. Es sólo otro ejemplo.”

El secretario de la Gobernación, William Villafañe, anunció que el Departamento de Educación dejó sin efecto la Carta Circular 19-2014-2015 sobre la política pública de equidad de género; así como el inciso 9 de las Directrices Generales de la Carta Circular 16-2015-2016 sobre uniformes escolares.

La secretaria de Educación, Julia Keleher emitió a esos efectos, la Carta Circular 32-2016-2017.

De acuerdo a la Carta Circular 32-2016-2017, el Departamento de Educación reconoce que el sistema de enseñanza debe estar enmarcado en un ambiente de valores y respeto a la diversidad. “Toda política pública deberá proveer la protección y enseñanza de los valores de nuestra sociedad puertorriqueña. Las iniciativas que presente esta agencia deben estar basadas en el respeto a la diversidad de ideas y convicciones como uno de los principios básicos que definen a los puertorriqueños”, reza el documento.

Asimismo, la carta indica que nuestras escuelas son un reflejo de nuestra sociedad; por lo tanto, tenemos un compromiso inequívoco con rechazar cualquier forma de discrimen.

“Se conoce como equidad de género la defensa de la igualdad del hombre y la mujer en el control y el uso de los bienes y servicios de la sociedad. La equidad de género tiene como norte que las mujeres y los hombres, independientemente de sus diferencias biológicas, tengan derecho a acceder con justicia e igualdad al uso, control y beneficio de los mismos bienes y servicios de la sociedad; así como a la toma de decisiones en los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar”, dicta la carta circular emitida.

Se mencionó que próximamente, el Departamento de Educación nombrará a un grupo multisectorial dirigido a ampliar las iniciativas dirigidas a promover la enseñanza de la equidad de género en nuestro sistema educativo.

Tanto el Departamento de Educación como el Gobierno “reafirman su compromiso con la equidad, el respeto y la dignidad de toda la niñez de nuestro sistema escolar, fomentando la sana convivencia mediante la ética y los valores universales que nos aplican a todos. La dignidad del ser humano es inviolable, nuestra diversidad de pensamiento merece ser respetada y todos los niños de nuestro sistema de educación serán tratados como iguales, sin distinción alguna, fomentando el desarrollo pleno de sus capacidades y habilidades”.

