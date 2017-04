Furiosa “Melo” Muñoz por falsos señalamientos sobre su padre

El ex alcalde de San Juan Héctor Luis Acevedo junto a la ex senadora popular Victoria Muñoz Mendoza arremetieron contra unas publicaciones que violentan la verdad, tras alegar que Luis Muñoz Marín era estadista.

El reclamo de los establishments se basó específicamente en un recorte publicitario que lleva varios meses circulando a página completa en los medios impresos del país.

Muñoz Mendoza se mostró indignada al ver cómo se citaba a una persona para ir en contra de sus creencias en este caso su padre Luis Muñoz Marín. La también ex presidenta del Partido Popular Democrática (PPD) aseguró reconocer extractos de la cita, pero no la cita en su totalidad.

La publicidad que avala la estadidad en la consulta de Estados lee:

“P ero sé que como estatus la Estadidad es digna, porque reconoce igualdad completa y porque otorga que jamás pueden ser arrebatados. Hay muchos puertorriqueños que creen en la estadidad, que creen que es digna, como yo lo creo, y que, además, sinceramente creen que es buena” con fecha del 17 de julio de 1951. Para contrarrestar esta información Muñoz Mendoza presentó el discurso que dio el ex gobernador para ese entonces “en ninguna parte de ese discurso aparece esto, en ninguna ellos dicen que si… y como ellos obviamente no son muy fiel a la verdad” apuntó la ex senadora que no titubeó al señalar al partido novoprogresista de estar detrás de todo esto.

Por su parte el ex alcalde Héctor Luis Acevedo hizo eco de sus palabras y leyó varias citas de Muñoz Marín tildó la estadidad como un “afán suicida”.

Durante la conferencia de la Resistencia Autonomista se hizo hincapié en que la exclusión del Estado Libre Asociado de la consulta de estatus es un atentado contra la democracia puertorriqueña.

“Si usted saca de una papeleta el estatus que ha tenido Puerto Rico por decenas de años, pues lo que quieren es ganar unas elecciones cueste lo que cueste, pero usted no las gana cueste lo que cueste, usted las pierde. Si usted saca la opción del Estado Libre Asociado de la papeleta no importa los resultados usted perdió las elecciones , porque usted admitió que no podía competir con el Estado Libre Asociado y lo sacó, lo sacó a las malas… porque tiene miedo a ganar” sentenció Muñoz Mendoza.

Asimismo Acevedo señaló que su postura no apoya el dejar la papeleta en blanco en el plebiscito del 11 de junio. Sin embargo cuando fue abordado sobre su posición ante la consulta sostuvo estar dispuesto a escuchar las diferentes opciones que la delegación popular estará discutiendo mañana miércoles.

Comments