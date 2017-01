Frente Ciudadano denuncia posible fin de la auditoría por ley de Moratoria

30 de enero de 2017, San Juan- El Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda, que incluye organizaciones profesionales, sociales, sindicales, cooperativistas, estudiantiles, comunitarias y demás colectivos de la sociedad civil, repudian el rechazo directo de la administración del gobernador Ricardo Rosselló Nevares, a la auditoría de la deuda.

“Este fin de semana con la aprobación de la nueva Ley de Emergencia Fiscal se eliminó la asignación de fondos para la Comisión Integral para la Auditoría del Crédito Público. Dejaron sin fondos para operar a la única herramienta independiente para realizar la auditoría. Dicha acción junto con a las destituciones hechas por el gobernador Ricardo Rosselló a los representantes del Interés Público la semana pasada demuestran un falso compromiso de esta administración con la transparencia y la rendición de cuentas. Pero más aún le dan la espalda al pueblo que lleva por meses pidiendo la auditoría de la deuda, mayor transparencia y saber la verdad sobre lo que pasó.” expresó la Lcda. Eva Prados Rodríguez, portavoz del Frente.

El Frente anunció el recogido de más de 11,000 firmas ciudadanas solicitando se haga una auditoría independiente sobre toda la deuda antes de cualquier restructuración. El apoyo masivo aumenta cada día, con cientos de firmas diarias.

La Asociación de Economistas de Puerto Rico, el Colegio de Abogados y Abogadas, la Cámara de Comercio, la Sociedad Puertorriqueña de Planificación, el Senado Académico de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, Empresarios por Puerto Rico, la Asociación de Maestros de Puerto Rico, entre otros, han aprobado resoluciones apoyando una auditoría de la deuda y los trabajos de la Comisión creada por la Ley 97 del 2015.

La investigación iniciada por el Security and Exchange Commission (SEC) y el FBI ante los primeros pronunciamiento de la Comisión son demostración de la necesidad y prioridad que debe ser realizar una auditoría abarcadora de la deuda pública. Tanto Detroit como demás jurisdicciones que han enfrentado situaciones similares han auditado la deuda y aquella deuda ilegal no debe ser pagada. El pueblo está pagando por una deuda que ni siquiera sabe cuánto es, si se hizo de forma legal y en qué se gastó ese dinero.

“Sin una auditoría, el país está pagando a ciegas. Pero todavía peor, sin auditar no hay garantía de que no volvamos a caer en una situación similar. No se ha asignado responsabilidad por lo que está representando la peor crisis económica de nuestra historia. La falta de compromisos tanto de la pasada administración como la actual por auditar la deuda sólo permite pensar que están encubriendo actos ilegales o de corrupción. No hay ninguna otra razón para poder oponerse a una auditoría de la deuda. No hay ninguna razón válida para negarle al país saber la verdad sobre lo que ocurrió y cómo llegamos a este endeudamiento claramente negligente. No lo podemos permitir. Auditoría YA!” finalizó la organización en comunicación escrita.

Comments