Fortaleza no incurre en gastos para la Fiesta de Reyes

LA FORTALEZA (CyberNews) – La primera dama, Beatriz Areizaga García, informó el jueves, que la Fiesta de Reyes que organiza La Fortaleza serán llevadas a nueve regiones de la Isla. Asimismo fue enfática en que el tradicional evento busca enfocarse en un compartir y en crear recuerdos familiares, más allá de la entrega de regalos.

“Yo no quiero regalar iPad’s porque quiero que los niños compartan con otros niños”, dijo Areizaga Rivera a preguntas de la prensa.

Sostuvo que está agradecida por el respaldo recibido por parte de voluntarios que donaron los obsequios y hasta su talento, ya que el gobierno central no ha invertido fondos en la celebración del evento. Bajo el lema “Nos Une la Tradición”

“Las familias deben entender que si un niño tiene un regalo es porque alguna familia lo donó”, sostuvo.

La fiesta de reyes se celebrará de forma simultáneamente en nueve municipios.

Agenda para el Día de Reyes:

Gobernador Ricardo Rosselló Nevares:

1. Ponce 9:00 am

2. Mayagüez 10:00 am

3. Bayamón – 11:30 am

Primera Dama Beatriz Rosselló

1. Arecibo 9:30 am

2. Barranquitas – 10:45 am

3. Naguabo – 11:20 am

4. Fajardo – 12:00 pm

El Secretario de Estado Luis Gerardo Marín estará visitando Vieques 10:45am y Culebra 11:50am.

