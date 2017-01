Firman acuerdo con la comunidad de personas discapacitadas en Puerto Rico

(El Capitolio)-En una muy emotiva ceremonia, el Presidente entrante de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, firmó esta mañana un histórico Acuerdo de Colaboración con un grupo de organizaciones que representan la población de personas discapacitadas y sus familiares en Puerto Rico.

El “Acuerdo del Presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico con la población de personas discapacitadas y sus familiares, residentes en la jurisdicción de Puerto Rico”, establece que la Cámara fiscalizará a todas las agencias, corporaciones públicas, instrumentalidades, juntas, y municipios, para velar por que el tiempo de espera por los servicios sea el tiempo justo de acuerdo con la necesidad de la persona.

También, el Cuerpo Legislativo se compromete a velar porque el trato que reciben las personas discapacitadas, y sus familiares, como agentes y gestores de los servicios que éstos reciben, sea uno digno; y se asegurará, a través de todas sus comisiones, que las tres ramas del Gobierno cuenten los recursos adecuados para poder ofrecer servicios de calidad a este importante sector de la sociedad.

“Nos encontramos ante el inicio de una nueva forma de hacer gobierno, que ve el servicio público de una manera humana, sensible a las particularidades individuales, y donde el presupuesto no sea una excusa para negar servicios a los más necesitados. Por lo tanto, el objetivo principal del presente documento es asegurar que las tres ramas de gobierno, los municipios y las corporaciones públicas cuenten con los recursos adecuados para poder ofrecer servicios de calidad a todas las personas con condiciones de discapacidad y sus familiares. No vamos a dejar espacio abierto alguno por el que pueda colarse la premisa de falta de recursos como excusa para no servir adecuadamente a esa población”, dijo el nuevo líder cameral al momento de estampar su firma en el documento.

El Acuerdo fue suscrito por Gilberto Quiñones Vázquez, Director de Desarrollo para la Asociación de Distrofia Muscular (MDA, por sus siglas en inglés), Carlos Molina Román, Presidente designado de la Coalición de Personas con Deficiencia en el Desarrollo, Celia Galán Rivera, Presidenta de la red de Apoyo a Padres de Niños con Impedimentos de Puerto Rico (APNI) y José Raúl Ayala Cuervo, Presidente de la Junta de Directores de la Fundación Puertorriqueña de Síndrome Down.

También firmaron el acuerdo el Representante por Acumulación, Néstor Alonzo Vega; al igual que el Presidente de la Comisión de Educación Especial de la Cámara, el Representante del Distrito #28, Rafael ‘June’ Rivera Ortega.

“Como parte del compromiso que la Cámara de logra con el presente acuerdo, dejamos claro que cuando la intervención legislativa de nuestra parte no rinda frutos en lograr el cumplimiento de las garantías incluidas en el documento, acudiremos a todos los foros a nuestra disposición para encausar a los responsables de violar los términos que garanticen los principios establecidos en el Acuerdo”, agregó el representante del Partido Nuevo Progresista.

El Acuerdo también establece que la Cámara de Representantes formará alianzas con todas las personas y entidades privadas, incluyendo, pero sin limitarse a organizaciones sin fines de lucro y de base de fe, que tengan un compromiso genuino con brindar los servicios que esta vulnerable población necesita.

“Esta Cámara se convertirá en un lugar donde esta comunidad podrá acudir para pedir el reparo de agravios, solicitar que se enmienden normas que dificultan su vida y para reclamar mayores recursos para mejores servicios. Será un lugar donde se reconocerán los logros de las personas discapacitadas, en beneficio de sus propias vidas, sus comunidades y Puerto Rico, para que queden para siempre en la memoria de nuestro Pueblo. Ese es mi compromiso”, comentó Méndez Núñez.

Según el Acuerdo, la Cámara presentará legislación para cumplir con los requisitos establecidos.

El entrante Presidente de la Cámara ha sido enfático en que la educación de los jóvenes discapacitados estará al el tope de la agenda legislativa durante este cuatrienio. Para ello, tomó el histórico paso de crear una comisión exclusivamente para velar por el bienestar de todos los estudiantes matriculados en el programa de educación especial.

