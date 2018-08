FEMA entendía que Abner Gómez lideraba proceso post-María

El excomisonado del Negociado de Manejo de Emergencias, Abner Gómez, reveló en RADIO ISLA que el gobernador Ricardo Rosselló le quitó la autoridad de dirigir la agencia en el proceso de recuperación post-huracán María.

Luego del paso del poderoso fenómeno atmosférico, cuando el gobierno estableció el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) en el Centro de Convenciones, Gómez fue designado como coordinador estatal para trabajar con la Agencia federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) durante la recuperación de la isla.

Sin embargo, Rosselló Nevares le quitó el puesto a Gómez y designó al secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Héctor Pesquera, a continuar con las labores por una supuesta confusión por parte de FEMA.

“Eso es una decisión del gobernador, yo creo que en muchos estados se hace jurisdicciones , en los Estados Unidos, son los condados los que lideran estos procesos… pero se hace así para que el director estatal de manejo de emergencias se dedique a atender las cosas ordinarias que tiene que atender en el proceso”, explicó.

“¿O sea que a usted se le quitó esa autoridad?”, se le preguntó. “Sí, definitivamente”, contestó.

“Había una confusión porque inicialmente FEMA me había puesto como coordinador estatal hasta que el gobernador designó a Pesquera y en esos días había mucho trabajo”, agregó.

A juicio de Gómez, el gobernador debió esperar un poco más para poder delinear todos los procesos.

Posteriormente, indicó que Pesquera le pidió que se fuera de vacaciones para evitar más confusión en el liderazgo de la coordinación en los procesos de recuperación.

“El secretario (Héctor Pesquera) me lo pide pero yo no le acepté esa petición, obviamente por mi responsabilidad, yo entendía que, no era responsable de mi parte, imagínate, irme de vacaciones, yo lo que hice fue que me reporté a las agencias y le dejé el espacio al secretario allí en el Centro de Convenciones”, culminó.

Comments