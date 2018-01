FEMA y Cuerpo de Ingenieros irían a rendir cuentas ante el Congreso

TOA BAJA – La comisionada residente Jennifer González Colón dijo el lunes, que le ha solicitado a la Cámara de Representantes federal, que cite a una vista de investigación al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USACE), la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA) y a la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA), para que rindan cuentas sobre la lentitud en los trabajos de recuperación del sistema eléctrico de Puerto Rico.

“¿Qué es lo que falta para que en 30 días se acabe de conectar la luz? La gente aquí está cansada de que hoy en día no tengamos ese detalle. Lo que el Cuerpo de Ingenieros me manifiesta, es que muchas de las piezas (del sistema eléctrico de Puerto Rico) son piezas que ya no se fabrican, porque son de los años 70 y 80. No están en el mercado y ha habido que mandarlas a fabricar exclusivamente para Puerto Rico. Otro asunto, es que se han adjudicado contratos y ha habido contratistas que han impugnado esas subastas. Al final del camino, la burocracia no puede ser que la gente aquí no tenga luz”, dijo González Colón en conferencia de prensa.

Para González Colón, es altamente cuestionable que un proceso burocrático de adjudicación de contratos, de adquisición de productos, de impugnación tomé 90, 120 o 160 días cuando la gente no tiene luz.

“También, en el Senado federal, no se han aprobado unas enmiendas que lo que hacen es que permitirían que se pueda hacer un nuevo sistema eléctrico. Esas limitaciones le cuestan a Puerto Rico”, añadió.

En lo que tiene que ver con la EPA, la comisionada residente entiende que han tomado decisiones recientes contra la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que pueden afectar el proceso de re energizar la Isla.

“¿Por qué queremos que se cite a la EPA? Porque mientras estamos en el trabajo de recuperación energética, la EPA acaba de mutar millonariamente a Puerto Rico y a la Autoridad de Energía Eléctrica, por las emisiones de gases, que pudieran inclusive, prohibir en este momento la generación eléctrica en momentos en que la gente no tiene luz. Yo creo que debemos citar a todas las agencias y ver esto como un sentido de urgencia”, sostuvo.

González Colón mencionó que para el mes de febrero existe una alta probabilidad de que el subcomité de supervisión y operaciones del gobierno de la Cámara de Representantes atienda su petición. El presidente del subcomité de Seguridad Nacional, Ron de Santis estaría a cargo de la vista.

