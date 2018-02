Federales acusan a individuos por fraude en solicitudes de préstamos

SAN JUAN – La fiscal federal para el distrito de Puerto Rico, Rosa Emilia Rodríguez informó el martes que el pasado 1ro de febrero un gran jurado federal devolvió una acusación de 13 cargos contra dos individuos por alegado fraude electrónico y declaraciones falsas en solicitudes de préstamos.

Según se informó en un comunicado, los acusados son Joel De Jesús Ocasio y Marangelis Rivera Colón, quienes enfrentan una orden de confiscación por 475,431 dólares.

“Estos acusados ​​participaron a sabiendas en un plan para defraudar a una compañía de seguros y tres instituciones financieras para su beneficio económico personal. Seguimos comprometidos con la investigación y el enjuiciamiento de los delitos financieros y el fraude, y consideraremos responsables a quienes defraudan al sistema por sus acciones”, dijo la fiscal federal.

Rodríguez precisó que según la acusación formal, desde 2004 De Jesús Ocasio, era un corredor / agente de seguros de vida con licencia y que trabajó para National Western Life Insurance Company. En 2010, la Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico (CIPR) revocó su licencia de corredor de seguros y como resultado, el 14 de febrero de 2011 la aseguradora le suspendió su contrato. Rivera Colón no era agente de seguros, pero De Jesús Ocasio presentó documentación falsa de la licencia de seguro a nombre de la mujer ante National Western Life Insurance Company para que pudiera continuar vendiendo pólizas de seguros y rentas vitalicias.

Asimismo, la acusación precisa que desde diciembre de 2010 hasta noviembre de 2011, usando el estado de agente de seguros adquirido fraudulentamente con la aseguradora para Rivera Colón, De Jesús Ocasio vendió pólizas de seguro y anualidades y obtuvo 283,718 dólares en comisiones por estas ventas. Estos pagos fueron transferidos de National Western Life Insurance Company a una cuenta personal de Scotiabank perteneciente a Rivera Colón, pero controlados y utilizados por De Jesús Ocasio.

Los demandados, según explicó Rodríguez, hicieron o hicieron que se hicieran, declaraciones falsas materiales a tres bancos diferentes para obtener tres préstamos. A saber, Western Bank con el propósito de obtener un préstamo hipotecario por un monto total de 304,000 dólares; a First Bank con el propósito de obtener un préstamo de automóvil por un monto total de 47,231 dólares para un Jeep Grand Cherokee; y a Scotiabank con el propósito de obtener un préstamo de automóvil por un monto total de 124,200 dólares para la compra de un Nissan Skyline GTR.

“Las declaraciones falsas incluyeron lo siguiente: los demandados declararon que Rivera Colón trabajó para National Western Life Insurance Company como agente de seguros y tenía un salario mensual, cuando en verdad y de hecho, los acusados ​​sabían bien que Rivera Colón no era un agente de seguros, no tenía una licencia de agente de seguros, no podía vender pólizas de seguro y no había sido empleada por National Western Life Insurance Company como agente de seguros”, agregó la fiscal federal.

Rodríguez explicó que si son declarados culpables, los acusados ​​enfrentan una sentencia máxima posible de 30 años. El fiscal adjunto de los Estados Unidos Edward Veronda procesa el caso. Una acusación formal solo contiene cargos y no es evidencia de culpabilidad. Se presume que los acusados ​​son inocentes a menos y hasta que se demuestre su culpabilidad. La investigación está en curso.

El Servicio de Rentas Internas (IRS) y el Servicio de Inmigración y Aduanas-Investigaciones de Seguridad Nacional (ICE-HSI) están a cargo de la investigación.

“La División de Investigaciones Criminales del IRS continuará dedicando recursos para investigar todas las infracciones financieras, incluido el fraude bancario. Las acciones de estas personas tuvieron un impacto negativo no solo en las instituciones financieras, sino también en el pueblo de Puerto Rico. Tenga la seguridad de que continuaremos llevando ante la justicia a las personas que emplean dichos planes para su beneficio personal”, dijo Kelly R. Jackson, agente especial a cargo del IRS-CI a cargo de la Oficina de Campo de Miami.

