Exsecretario de Educación admite que mintió a la prensa

El exsecretario de Educación, Carlos Chardón reconoció en RADIO ISLA que mintió a la prensa en un momento cuando fungía en su puesto bajo la administración del exgobernador Luis Fortuño.

“Un periódico había asignado a una periodista para que me siguiera y yo me cansé…me hizo una pregunta y yo se la contesté sabiendo que no era verdad lo que decía…. más nunca me han molestado, valió la pena mentir”, sostuvo.

Consecuentemente, defendió las expresiones que hizo Julia Keleher, la actual titular de Educación a la prensa cuando se le preguntó las razones sobre el contrato de $17 millones al programa “Tus Valores Cuentan”.

“Uno tiene que tener muchos años, mucha calle para que uno no le pase, ella no es política… hay que entenderla”, agregó.

