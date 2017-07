Estudiantes no favorecen designación de presidente interino UPR

La Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR), designó ayer, durante una reunión que duró alrededor de 15 minutos, al doctor Darrell Hillman Barrera como presidente interino de la institución, sin embargo este no contó con el aval de los representantes estudiantiles, Efraín Rodríguez Ocasio y Gilberto Domínguez Escalera.

Rodríguez Ocasio sostuvo en Radio Isla 1320 que Hillman Barrera no cuenta con la experiencia administrativa para atender los asuntos de la UPR.

“El doctor Hillman no es una persona conocida por la comunidad y no pude darle la confianza. A mi me parece curioso que el licenciado Alomar le dijera a la prensa que necesitamos un presidente que tuviera el apoyo de la comunidad, que tuviese la experiencia administrativa, sin embargo votaron por una persona que es un desconocido y no cuenta con la experiencia, al contrario del doctor Lasalde”, señaló.

Señaló además, que el doctor José Lasalde Dominicci, quien también figuraba como candidato al puesto, demostró un dominio superior para atender a la comunidad universitaria.

“Antes de la reunión tuvimos la oportunidad de entrevistar a ambos candidatos, estuvimos hablando con el Doctor Lasalde por casi dos horas, con Hillman fueron unos 20 minutos”, manifestó.

“Quisiera que haga el mejor trabajo posible por el bienestar de la institución, yo no tengo duda de que el tenga un mejor interés por la universidad pero lo que pasa es que no tiene nada en su pasado que me indique que tenga las cualidades para hacer el trabajo”, agregó.

Hillman Barrera posee un doctorado de la Escuela de Medicina Dental del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) donde se ha desempeñado como instructor, profesor auxiliar, profesor asociado y profesor.

También ha ocupado posiciones administrativas tales como coordinador, director de residencias, Decano Auxiliar de Asuntos Estudiantiles y Decano Asociado.

El presidente interino de la Junta de Gobierno, Walter Alomar Jimenez, se expresó confiado en que con la designación del nuevo funcionario, la UPR podrá retomar la importante agenda de trabajo pendiente por los pasados meses.

“La Junta ha solicitado al doctor Hillman que de inmediato efectúe una designación para ocupar el cargo de rector interino en el Recinto de Río Piedras y que someta la misma a la consideración de la Junta para su ratificación en los próximos días”, dijo.

De igual forma se le solicitó que de atención prioritaria a la propuesta para la asignación de presupuesto consolidado para operaciones de la institución para el año fiscal 2017-2018, de modo que la institución pueda continuar sus tareas académicas, de investigación y servicios, así como las gestiones administrativas necesarias para su funcionamiento.

De otra parte, el presidente de la Junta agradeció las designaciones de los dos nuevos miembros de la Junta que se efectuaron el miércoles por el gobernador Ricardo Rosselló.

“Los nombramientos de los licenciados Luis Berríos Amadeo y Antonio Monroig, que fueron efectuados durante el receso de la Asamblea Legislativa, permiten que estos se integren de forma inmediata a los trabajos de la Junta, y que sean evaluados por el Senado durante la próxima sesión ordinaria legislativa”, sostuvo.

Con la designación de estos dos miembros adicionales, la Junta de Gobierno de la UPR está constituida en este momento por los siguientes miembros: licenciado Walter Alomar, licenciada Zoraida Buxó, licenciado Alejandro Camporreale (Representante de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal – AAFAF), Erick Pérez (Representante de la Secretaria de Educación), licenciado Luis Berríos Amadeo, licenciado Antonio Monroig, doctora Gloria Butrón y doctor Alan Rodríguez (Representantes Claustrales), Gilberto Domínguez y Efraín Rodríguez (Representantes Estudiantiles.

