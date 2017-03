Estudiantes insisten en que se audite la deuda y el Gobierno continúa en la negativa

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares, a través de su secretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario insistió el miércoles que no va a restituir el Comité de Ciudadanos para Auditar la Deuda, uno de los reclamos principales de los estudiantes en paro del Recinto de Rio Piedras de la Universidad de Puerto Rico.

“La auditoría de la Comisión de Alejandro García Padilla, con un presupuesto de dos millones de dólares e integrada por legisladores del Partido Popular Democrático no está auspiciada por esta administración y lo hemos dicho desde el primer día. Eso (la legalidad de la deuda) se decidirá en el Tribunal”, dijo Rosario al finalizar una reunión del gobernador con parte de los estudiantes del campus riopedrense.

Por su parte, la presidenta del Consejo General de Estudiantes, Wilmarí de Jesús cuestionó la negativa del gobernador a auditar la deuda, previo a cualquier proceso judicial.

“Exigimos más explicación del gobernador, porque todavía no nos queda claro por qué no auditamos la deuda, cual es el miedo a auditar esa deuda, porque no entramos en esas justificaciones y como es que tranquilamente decide no auditar esa deuda, pero entrar en unos recortes millonarios en los servicios que se le dan al pueblo puertorriqueño”, señaló De Jesús.

La portavoz de los estudiantes criticó además la forma y el corto tiempo que el gobernador sacó de su agenda para atenderlos.

“No pudimos profundizar sobre los reclamos que tuvimos en Asamblea, fue una reunión que no iba dirigida a atender los reclamos específicos de Rio Piedras. Si se presentaron diferentes asuntos por diferentes compañeros, pero si hubiéramos tenido más espacio, podríamos presentarle de lleno cuales eran los reclamos de Rio Piedras. No pudimos hablar del Plan Fiscal, no pudimos hablar de los aumentos en los costos de la matrícula y todavía no tenemos claro cuál es la postura del gobernador sobre la auditoria de la deuda”, mencionó.

Los estudiantes presentaron varias alternativas de recaudo, como por ejemplo, que parte del impuesto por la compraventa del cannabis medicinal se destine a la Universidad de Puerto Rico; contribuciones especiales a los marbetes y las tablillas de vehículos de pasajeros y de carga; flexibilizar las donaciones y viabilizar que los municipios contraten servicios con la UPR.

Comments