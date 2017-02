Estrenos del cine para el fin de semana

Esta semana se incorporan tres nuevos estrenos a la cartelera de los cines de la isla. Las películas The Space Between Us, Hidden Figures y Rings se estarán exhibiendo a partir de hoy en las salas, ofreciendo opciones para todo tipo de público.

The Space Between Us es un filme de ciencia ficción dirigido por Peter Chelsom y escrito por Allan Loeb. La trama nos trae la historia de Gardner (Asa Butterfield), un muchacho de 16 años y el primer ser humano nacido en Marte. Gardner se hace amigo de Tulsa (Britt Robertson), una chica de Colorado, a través de internet. El joven extraterrestre llega a la Tierra y recorre nuestro planeta, aunque pronto descubre que no está adaptado para la atmósfera y tendrá que enfrentarse a más de una dificultad.

Categoría: PG-13

Basada en hechos reales y en el libro de Margot Lee Shetterly, Hidden Figures ilustra la hazaña de tres mujeres afroamericanas que trabajaron para la NASA y fueron parte clave del uno de los eventos más importantes de la historia. Gracias a sus cálculos, las matemáticas Katherine G. Johnson (Taraji P. Henson), Dorothy Vaughan (Octavia Spencer) y Mary Jackson (Janelle Monáe) fueron piezas claves en la misión espacial que convirtió a John Gleen en el primer astronauta en orbitar la Tierra.

Categoría: PG

Luego de The Ring y The Ring 2, llega Rings, la tercera de la serie de películas de terror basada en la historia japonesa acerca de una cinta de video que maldice a cualquiera que la vea, ocasionándole la muerte 7 días después. En esta segunda secuela dirigida por el español Francisco Javier Gutiérrez, una mujer (Matilda Lutz) y su novio (Alex Roe) descubren cosas horribles al investigar los orígenes del perverso video.

Categoría: PG-13

