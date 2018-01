Esperanzados los hoteleros en retomar el turismo

El presidente de la Comisión de Turismo y Bienestar Social de la Cámara de Representantes, Néstor Alonso Vega, sostuvo ayer, lunes, una reunión con decenas de dueños de hoteles, paradores y casas de huéspedes de todo Puerto Rico con el objetivo de trazar una nueva campaña de mercadeo y delinear los parámetros para ayuda gubernamental.

“Decidimos hacer esta mesa redonda con los dueños de los pequeños hoteles de todo Puerto Rico porque necesitamos saber lo que realmente esa pasando en la industria y como podemos, desde la Cámara de Representantes, asistiéndolos en los trabajos de recuperación tras el azote del huracán María en septiembre. Fue una reunión muy productiva, donde hablamos de todo. Los hoteleros hicieron hincapié de la necesidad apremiante de establecer una campaña de promoción y mercadeo mas agresiva en el exterior y eso es algo que vamos a estar bien pendiente de que se haga en los próximos días”, comentó el legislador del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Durante la ‘mesa redonda’, los propietarios y administradores de una decena de hospederías levantaron la voz ante la necesidad de encontrar turistas a partir de marzo, mes en done se estima que un numero significativo de empleados federales adscritos a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia, FEMA por sus siglas en inglés, se retiren, dejando así las habitaciones que por meses han utilizado.

“Este es un asunto muy importante, por eso se necesita implementar esta campaña de promoción en los Estados Unidos y otros destinos. Tenemos que atraer nuevos visitantes a nuestras costas. Nos urgen cambiar la imagen de Puerto Rico, de una devastada y sin electricidad, a una isla que se levanta, que tiene mucho que ofrecer a los turistas, desde playas hermosas, hasta majestuosas montañas. Ese mensaje se tiene que trasmitir. Estamos convencidos que nuestro gobierno estará movilizándose a esos fines”, agregó Alonso Vega.

Entre los participantes de la reunión, citada por el representante novoprogresista, se encontraron los propietarios de los paradores Boquemar, Yunque Mar y Villas de Sotomayor. También los dueños de pequeñas hospederías como La Jamaca Hotel y Restaurante, Coral By the Sea Hotel, Sandy Beach Hotel, San Sebastián B & B, Casablanca Villa, Sofo Hotel, Combate Beach Resort, Dos Aguas Bed and Breakfast y Casa Sol Bed and Breakfast, entre otros.

El conclave también contó con la presencia de la directora interina de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, Carla Campos Vidal, asó como personal de apoyo de dicha dependencia.

Para concluir, Alonso Vega recalcó la importancia de que la Compañía de Turismo asista, de manera proactiva, a las hospederías de la isla en la búsqueda de alternativas para mejorar operaciones durante estos meses post huracán María.

“Vamos a estar trabajando estrechamente con la Compañía de Turismo para asegurarnos que estas hospederías, que tanto han luchado para mantenerse operando, continúen su labor. Son estos hoteles lo que ahora representa la espina dorsal de la industria turística en Puerto Rico”, finalizó diciendo.

Comments