En espera aún para el levantamiento de cadáver de peatón arrollada

ARECIBO – Una mujer fue atropellada mortalmente en hechos ocurridos cerca de las 6:00 de la mañana del miércoles en la Avenida José De Diego, intersección con la calle Palma en Arecibo, informó la Policía.

Según informó la agente Zulma Pérez Machado, de la División de Transito de Arecibo, mientras el conductor Milton Rosario Serrano, de 45 años, residente del pueblo de Arecibo, supuestamente conducía su vehículo Hyundai Tucson, color gris, en dirección de Norte A Sur por la calle Palma y al llegar a la intersección con la calle Paseo de Diego en el pueblo de Arecibo, la peatón Sheila Rodríguez Mercado, de 60 años, aproximadamente y residente del pueblo de Arecibo, supuestamente cruzó la calle sin tomar las debidas precauciones dando a lugar que por tal descuido y negligencia fuera impactada por el vehículo de motor el cual realizaba un viraje en U.

Se informó que Rodríguez Mercado, falleció en el acto.

Al lugar se personó el fiscal Ariel Chico Juarbe, de fiscalía de Arecibo, quien ordenó el levantamiento del cadáver y su traslado al Instituto de Ciencia Forenses, realizarle la prueba de aliento al conductor Rosario Serrano, quien arrojo 0.000 por ciento de alcohol en su organismo y ocupar el vehículo para inspección.

No obstante, el levantamiento del cadáver no había ocurrido al mediodía aun, debido a que los funeriarios del área alegaron no tener contrato con el Negociado de Ciencias Forenses (NCF). Igualmente, esa agencia no tenía personal para recoger el cadáver.

Así lo denunció el sargento Quiles en otro medio televisivo (Noticentro).

“Las mismas (funerarias) indicaron que no pueden recoger el cadáver porque no tienen contrato con Ciencias Forenses… y en Ciencias Forenses dijeron que tenían a dos personas en el tribunal y que no podían venir en el momento”, explicó el sargento a cargo de la escena.

