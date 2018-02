Escuelas Montessori podrían ser consolidadas

SAN JUAN – La secretaria del Departamento de Educación, Julia Keleher, no pudo garantizar el jueves la permanencia del currículo Montessori en algunas escuelas públicas con la nueva ley de Reforma Educativa.

“Yo llevo un año hablando con Ana María (García Blanco), le propuse la idea de que fuera una Escuela Alianza. Ella me dijo que no le interesa convertirse en una escuela ‘charter’. Eso trastoca, porque hay una inequidad en la distribución de fondos. Cuando llegue el momento en el que tenga que consolidar esas escuelas para ajustar el presupuesto por estudiante, esas escuelas Montessori pasarán por el mismo proceso. Yo voy a tratar de proteger el programa, pero tengo que asegurarme de que, si se mantienen dentro del sistema, sea de una forma justa y equitativa”, dijo Keleher a preguntas de la prensa.

La reacción de la secretaria fue como consecuencia de la petición de un grupo de padres que tienen a sus hijos en las escuelas públicas que funcionan en currículo Montessori.

Keleher, quien acudió a un conversatorio sobre la Reforma Educativa en el residencial Jardines de Country Club en Río Piedras, mencionó además que el convenio colectivo de los maestros “le ata las manos”.

“Hay que respetar los derechos de los trabajadores, yo con eso no tengo problema. Pero lo que tenemos ahora mismo son reglamentos y acuerdos que no van dirigidos al bienestar del niño. El sistema no está orientado a lo que necesita el niño. Yo creo que Educación debería poner a los niños primero sin violar algunos derechos que un trabajador debería tener. Pero no debe ser al costo de lo que le conviene al niño, ahí si tengo un problema”, sostuvo.

“El Reglamento está organizado según lo que les conviene a los adultos y o que estoy diciendo es que hasta aquí llegamos con eso. Porque yo necesito el poder de manejar el Recurso Humano que estoy pagando yo, de una manera que no me provoca que un padre me diga que no tiene maestro. Yo no puedo seguir bajo esas condiciones y los padres me deberían apoyar en ese cambio”, añadió.

La secretaria insistió, además, en que las escuelas ‘charter’ tienen que mantenerse en el proyecto de Ley.

Cuestionada sobre por qué cuando participa en Vistas Públicas o en Foros para hablar de Reforma Educativa, habla de sus expectativas y esas expectativas no se encuentran en el proyecto, contestó que “no se pusieron a propósito”.

“Dicen que antes de presentar el proyecto no hubo consulta. Pero para que haya una consulta, uno tiene que presentar algo para iniciar el debate. Ahora estamos recogiendo el sentir de las personas para que ellos participen. Eso para mí es una consulta. También, para que cuando hagamos el Reglamento, se pueda hacer en consulta con la gente y ver cómo podemos implementarlo. ¿Por qué yo no quiero poner los detalles del Reglamento en la Ley? Porque hay un montón de detalles en la Ley 149 que no se lograron ejecutar. A mí no me han convencido de que, con poner más detalles habrá mejor ejecución”, mencionó.

Finalmente, Keleher sostuvo que en la Reforma Educativa los que mayormente se oponen a los cambios propuestos son los maestros. A su entender, la oposición es por desconfianza al patrono y cómo los cambios le afectarán económicamente.

