Escasez de alimentos obliga a FEMA suplir diesel a comercios privados

Ante la escasez de alimentos en los supermercados en Puerto Rico, el secretario del Departamento de Asuntos Al Consumidor (DACO), Michael Pierluisi Rojo, aseguró que la Administración de Mitigación y Seguro Federal de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia (FEMA, por sus siglas en inglés), acordó un equipo de trabajo para transportar diesel a comercios privados.

“FEMA estableció un equipo de combustible. Típicamente el Gobierno no le suple diesel al comercio privado, ellos tienen sus suplidores, lo que pasa es que ahora mismo hay tanta demanda que no da abasto”, explicó a Radio Isla 1320 el secretario del DACO.

La preocupación surge luego de que el vicepresidente de Mercadeo Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), Manuel Reyes, levantara la voz de alerta en cuanto a que muchos vagones repletos de alimentos se encuentran varados por la falta del combustible.

“El problema de los alimentos es el diesel, hay alimentos pero no los pueden distribuir. Hay dos problemas, uno es los distribuidores, por eso es que no se esta recogiendo mercancía a los muelles y no está bajando a las cadenas. En caso de los supermercados, no pueden abrir, porque no tienen diesel en las plantas y están cerrando y se está dañando la mercancía”, indicó Reyes.

Actualmente tras el paso del huracán María sobre Puerto Rico los abastos de alimentos y artículos de primera necesidad en el País han mermado en los supermercados ante la demanda que representan.

Comments