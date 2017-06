“Elías Sánchez no tiene el peritaje para bregar con la Junta”

El excandidato independiente a la gobernación, Manuel Cidre, dijo que Elías Sánchez no es la persona indicada para representar al gobernador ante la Junta de Control Fiscal (JCF).

“Si hay algún funcionario que el gobierno de Puerto Rico tenía que buscar con todo el peritaje posible desde el punto de vista financiero, económico, para ser el ente entre el gobierno y la Junta. No estoy hablando mal de Elías Sánchez, estoy diciendo que el peritaje no es el necesario para bregar con la JCF”, señaló.

Según el empresario, el plan fiscal fue aprobado porque no hubo una defensa por parte del gobierno para contrarrestar las medidas que reflejaron unos recortes sustanciales.

“Me siente desilusionado de la Junta”

A pesar de que Cidre, durante su candidatura, endosó al ente federal, sostuvo que levantó bandera amarilla cuando nombraron a cuatro puertorriqueño, pues sabía que iban a politizar el proceso.

“Sin duda alguna lo que estamos mirando otra vez, percepción, no realidad. Me parece a mi que hay algunas cosas que se han negociado dentro del ambiente político, que si la Junta hubiese sido compuesta por siete personas no ligadas al ambiente político, no hubiese sido así”, expresó.

Escuche el extracto de la entrevista que se transmitió en Dígame La Verdad por Radio Isla 1320:

