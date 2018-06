Educación pagaba medio millón de dólares a 105 exempleados y un muerto

SAN JUAN (CyberNews) – La Contraloría de Puerto Rico emitió el viernes, una opinión cualificada sobre las operaciones de la Oficina de Sistemas de Información del Departamento de Educación en lo que concierne a los controles para el procesamiento de los datos del Sistema de Tiempo, Asistencias y Licencias (Sistema TAL), Sistemas de Recursos Humanos (Sistema STAFF) y el Sistema de Información Estudiantil (SIE), entre otros.

Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos pero no generalizados.

El Informe revela la inversión de 1.5 millones de dólares en la compra e instalación de los módulos Workforce Attendance y Workforce Leave del Sistema TAL en el 2007, que no se han utilizado. La utilización de estos módulos es necesaria para automatizar los procesos de asistencia y licencias de los empleados, y así mantener el control, garantizar la integridad y confiabilidad de las transacciones.

La auditoría de siete hallazgos señala que la falta de controles administrativos automatizados en el Sistema STAFF provocó que del 1 de enero al 30 de abril de 2016, se pagara más de medio millón de dólares a 105 ex empleados que se incluyeron en la nómina. Además, se desembolsaron de forma indebida 67,348 dólares por concepto de nómina a cuatro empleadas que estaban acogidas a licencias sin sueldo.

Los auditores identificaron demoras de hasta cinco años en la actualización de estatus en el Sistema STAFF de los empleados que cesaron funciones en el Departamento de Educación. Por ejemplo, se pagaron 50,267 dólares a un empleado que había fallecido en el 2011 y a otros dos empleados que habían cesado funciones y no se le descontaron sus ausencias sin autorización.

El Informe evidencia que el Sistema de Información Estudiantil (SIE) que se implementó en el 2001, no era confiable ya que unos 303 estudiantes tenían números repetidos de dos a 20 veces para un mismo periodo escolar y otros 406 estudiantes tenían de dos a seis números registrados. Además, el Sistema Mi Portal Especial (MiPE) tenía 120 cuentas que no se habían utilizado por más de 180 días y 107 cuentas de ex empleados que no se habían desactivado. El sistema MiPE del Programa de Educación Especial, se implantó para cumplir con la sentencia del Tribunal de San Juan en el 1981 relacionado con el caso de Rosa Lydia Vélez versus el Departamento.

El Informe cubre el periodo del 16 de junio de 2015 al 31 de octubre de 2016 y está disponible en www.ocpr.gov.pr.

