Educación anuncia más de 300 plazas

El Departamento de Educación informó hoy mediante comunicado de prensa que tiene reportadas a través de todas las regiones 58 vacantes de personal que presta servicio directo al estudiante, entiéndase que esta cifra incluye maestros, trabajadores sociales, consejeros y bibliotecarios pero excluye al personal administrativo.

La razones para este número de vacantes son varias, entre ellas que algunos son puestos de difícil reclutamiento y otros son casos para los que no aparecen los recurso en la lista de turnos en el registro de maestros que manejan las regiones.

A este número de plazas disponibles se han sumado 287 nuevas necesidades que han surgido durante el transcurso del semestre debido a personal que, aunque fue reclutado, no estará disponible para prestar servicios por distintos motivos. Esto eleva la cifra total de vacantes a 345.

En cuanto a las 287 plazas que han quedado disponibles durante el semestre, en la mayoría de los casos se debe a renuncias, jubilaciones, licencias, enfermedad o medidas cautelares.

El desglose de las razones que motivaron estas nuevas vacantes es el siguiente, tomando en cuenta todas las regiones.

Renuncias: 56

Jubilaciones: 47

Enfermedades: 33

Otras licencias: 23

Medidas cautelares: 41

Otras razones: 87

Del total de puestos vacantes, 297 corresponden a maestros, 25 a consejeros, 6 a trabajadores sociales, 8 a bibliotecarios y 9 a otros puestos.

Ninguna de estas nuevas vacantes surgidas en medio del año escolar se debe en origen a una falta de gestión por parte de las regiones del sistema, sino a decisiones o situaciones personales de los recursos que fueron contratados o que tienen sus plazas. Los directores de las siete regiones escolares se encuentran trabajando intensamente para cubrir a la mayor brevedad estos puestos.

“Esto de que surjan vacantes durante el año escolar no es una situación nueva para el Departamento. Lo que sí es nuevo es la visibilidad que el nivel central puede tener de las necesidades tanto por región como por categoría. Esto nos permite poder crear planes estratégicos y buscar soluciones en conjunto con los equipos regionales para apoyarlos en la gestión de acelerar sus procesos de reclutamiento”, explicó la secretaria Julia Keleher.

Por otra parte, Keleher señaló como una dificultad que el sistema enfrenta el hecho de que este personal que presta servicio directo a los estudiantes se pueda jubilar en medio del año escolar, pues esto supone un disloque en el servicio que se presta a la población estudiantil.

“Estaremos revisando las directrices que rigen el proceso de jubilaciones durante el año escolar dentro de los parámetros que establece la ley con el fin de buscarle una solución a esta situación que encontramos en la que en medio de un semestre podemos ver decenas de maestros terminar su periodo de servicio, lo que interrumpe la continuidad de los procesos de enseñanza. Debemos explorar alternativas que nos permitan evitar o minimizar este impacto sin afectar a los educadores que ya han cumplido con su tiempo de servicio”, abundó la funcionaria.

Por otra parte, Keleher también anunció que la agencia está reclutando a 463 maestros sustitutos a través de una convocatoria que estará abierta hasta el 12 de octubre. El propósito de reclutar un banco de maestros sustitutos es contar siempre con los recursos disponibles para cubrir ausencias inesperadas, temporadas de licencia por enfermedad y otras ausencias de corta duración por parte de los maestros.

“Tener este grupo de recursos es otra manera de evitar la interrupción en los procesos de enseñanza, de afianzar nuestro compromiso con el servicio que prestamos al estudiante, que no debería nunca verse afectado por las contingencias que afectan a los maestros. Este mecanismo de sustitutos no es nuevo, pero es preciso estandarizarlo adecuadamente, contar con el banco de recurso con la cantidad adecuada para cubrir la necesidad. Si tenemos conocimiento sobre la cantidad de ausencias promedio de maestros que se tienen a diario, más contamos con los datos de cuántos se encuentran por licencia, no hay razón para que no estamos preparados para cubrir esa necesidad sin producir un disloque en el servicio”, dijo Keleher.

Aquellas personas interesadas en solicitar empleo a través de esta convocatoria pueden hacerlo a través del enlace http://recluta.dde.pr/.

Comments