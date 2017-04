Economista confirma nominación para presidir la UPR

Sin agendas políticas, la economista y planificadora Martha G. Quiñones Domínguez solicitó la nominación de la candidatura a la presidencia de la Universidad de Puerto Rico.

La profesora confirmó en Dígame La Verdad que es una de las cinco personas evaluadas para presidir el primer centro docente del país, además, dijo que entiende que el estudiantado necesita una voz que pueda defenderlos.

“Yo me puse a disposición por el puesto porque los estudiantes me pidieron que alguien tenía que hablar desde la perspectiva de la universidad y como la única persona que ha estado defendiendo el sistema público en los medios he sido yo (…) no la de los otros que están calladitos y que a lo mejor vienen con agendas políticas de seguir destruyendo a la institución”, expresó.

De resultar elegida presidenta de la UPR, la doctora Quiñones compartió que evitará los recortes de $450 millones, enfrentará a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), además, defenderá como un “proyecto integral” los 11 recintos incluyendo la escuela de Artes Plásticas y Conservatorio de Música.

Por su parte, Martha Quiñones, reconoció que la institución enfrenta una deficiencia administrativa, por lo que se debe hacer recortes, sin embargo, entiende que el tijeraso no se debe realizar en lo académico.

