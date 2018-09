Donald Trump llama incompetente a la alcaldesa de San Juan

El presidente Donald Trump, tildó hoy de incompetente a la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto a través de un tuit por criticar la respuesta federal a la isla luego del huracán María.

“Obtuvimos A+ por nuestro reciente trabajo de huracanes en Texas y Florida (e hicimos un gran trabajo poco apreciado en Puerto Rico, a pesar de ser una isla inaccesible con muy poca electricidad y una alcaldesa de San Juan totalmente incompetente). ¡Estamos listos para el gran evento que está por venir!”, escribió en su cuenta de la red social Twitter.

Las expresiones surgen en momentos donde los estados de Carolina del Norte y Carolina del Sur están siendo amenazados por el poderoso huracán Florence.

We got A Pluses for our recent hurricane work in Texas and Florida (and did an unappreciated great job in Puerto Rico, even though an inaccessible island with very poor electricity and a totally incompetent Mayor of San Juan). We are ready for the big one that is coming!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 12, 2018