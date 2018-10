Donald Trump llama ineptos a los políticos de Puerto Rico y lanza advertencia

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares le respondió el martes a un tuit del presidente de los Estados Unidos, Donald John Trump en el que sostuvo que el problema fiscal de Puerto Rico, es la Junta de Control Fiscal (JCF).

“Estoy de acuerdo con usted, señor Presidente, por eso me opongo al escandaloso plan de la Junta de Supervisión que obstaculizaría gravemente la recuperación y el crecimiento de Puerto Rico”, dijo el gobernador en una contestación a un mensaje emitido por Twitter de parte de Trump.

El presidente estadounidense sorprendió con un mensaje colocado en su red social en el que tilda de ineptos a los políticos del país.

La gente de Puerto Rico es maravillosa, pero los políticos ineptos están tratando de utilizar las enormes cantidades de financiamiento de huracanes / desastres para pagar otras obligaciones. ¡Los Estados Unidos NO rescatarán las obligaciones pendientes y pendientes de pago con el dinero de asistencia para huracanes!”, escribió Trump.

Por su parte, el presidente electo del Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal José Torres reaccionó: “Las declaraciones del presidente Donald Trump no deben sorprendernos. Lo que debe sorprender es que todavía al día de hoy existan oficiales electos en Puerto Rico que sigan pregonando sus consignas, riéndoles las muestras de cinismo y restándole seriedad a la mezquindad y soberbia que caracteriza al Presidente de los Estados Unidos.

Por otro lado, es también censurable que la propaganda oficial del Gobierno de Puerto Rico intente manipular la inyección de fondos de recuperación, para atribuirse logros extraordinarios e intentar convencer a todos de que con esos fondos se resuelven los problemas del país. Estoy convencido que la superficialidad de la oposición del Gobierno a la Junta de Supervisión Fiscal, quienes ha incumplido la encomienda de la Ley que les requiere poner prioridad al desarrollo económico, lo único que persigue es agravar la crisis en Puerto Rico como excusa para forzar el debate de la estadidad”.

The people of Puerto Rico are wonderful but the inept politicians are trying to use the massive and ridiculously high amounts of hurricane/disaster funding to pay off other obligations. The U.S. will NOT bail out long outstanding & unpaid obligations with hurricane relief money!

