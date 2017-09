Donald Trump envía mensaje a Puerto Rico

El presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump , envió un mensaje a la isla ante el paso del huracán María.

“Puerto Rico será golpeado fuertemente por el nuevo monstruo Huracán. Tengan cuidado, nuestros corazones están con ustedes – la ayuda estará allí”, así expresó a través de su cuenta de Twitter.

Puerto Rico being hit hard by new monster Hurricane. Be careful, our hearts are with you- will be there to help!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 20, 2017