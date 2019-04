Donald Trump dice que la Isla “es un desastre, nada funciona”

El presidente Donald Trump se levantó hoy con un tuit sobre Puerto Rico en la que catalogó de “incompetentes y corruptos” a los políticos puertorriqueños.

“La gente de Puerto Rico es grandiosa, pero sus políticos son incompetentes y corruptos. Puerto Rico ha recibido más dinero que Texas y Florida juntos, pero su gobierno no puede hacer algo bien, el lugar es un desastre, nada funciona”, publicó Trump en su cuenta de Twitter.

Las expresiones surgen luego de que el senado Federal no aprobara su proyecto que le daría más dinero a los agricultores, pues los demócratas le votaron en contra por no dar más fondos para la recuperación de Puerto Rico.

“Puerto Rico recibió 91 mil millones de dólares por el huracán, más dinero del que se había recibido antes por un huracán, y todo lo que hacen sus políticos locales es quejarse y pedir más dinero. Los políticos son sumamente incompetentes, gastan el dinero tontamente o de manera corrupta, y solo toman de los EE. UU.”, agregó.

Puerto Rico got 91 Billion Dollars for the hurricane, more money than has ever been gotten for a hurricane before, & all their local politicians do is complain & ask for more money. The pols are grossly incompetent, spend the money foolishly or corruptly, & only take from USA….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 2, 2019