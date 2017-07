Dispuesta a renunciar si los cambios en Educación no da frutos

La Secretaria de Educación, Julia Keleher, afirmó hoy en Radio Isla 1320 que está dispuesta a rendir cuentas, incluso renunciar a su cargo si el nuevo rediseño del sistema educativo no da resultados.

“Pueden decir lo que quieran decir de mi, yo me responsabilizo por lo que hace el Departamento de Educación (DE) y los resultados… pero si no se mejora en algún tiempo razonable, el país debe rendir cuentas conmigo y yo debería de dar cara y si no logro nada, me debería de ir”, sostuvo.

Keleher dijo además, “aunque no pueda controlar lo que está pasando en cada una de las escuelas y en cada de los salones la expectativa es que se mejore porque yo soy la responsable de que esos niños puedan tener un futuro”.

A su vez, aprovechó el momento para realizar un llamado a los padres a que matriculen a sus hijos a tiempo.

