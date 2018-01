Director interino de AEE no le contesta llamadas a Mayita

La alcaldesa de Ponce, María “Mayita” Meléndez, denunció en Radio Isla la falta de comunicación por parte del director interino de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Justo González.

“Yo estoy llamando a Justo, llevo más de un mes, yo he hablado con el director de AEE de Ponce pero Justo o no sabe mi teléfono o desconoce pero no he podido contactarlo”, sostuvo.

Mayita Meléndez exigió que se le informara cuanto demorará energizar a los barrios, bolsillos y urbanizaciones de la Ciudad Señorial.

“Ciertamente el pueblo necesita saber con exactitud cuanto tiempo vamos a estar sin luz para tomar las medidas”, agregó.

