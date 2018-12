Director de PRFAA podría sustituir a Ramón Rosario

El director ejecutivo de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA), Carlos R. Mercader, podría sustituir al secretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario Cortés, una vez deje su puesto el 31 de diciembre.

“La información que tengo es que hay un rumor bien fuerte es que el que es hoy director de PRFAA, el señor Mercader, lo van a sacar de Washington y se lo van a traer para acá para sustituir a Ramón Rosario”, así lo aseguró el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su programa Sobre La Mesa por RADIO ISLA.

Rosario Cortés anunció en RADIO ISLA cesará en sus funciones como secretario de Asuntos Públicos y Política Pública del Gobierno de Puerto Rico.

“Cuando acepté esta posición acordé con el gobernador (Ricardo Rosselló Nevares) que esto iba ser por dos años. En mi caso en particular no solamente es un sacrificio económico sino personal. Yo tengo un nene de 11 meses, otro de cinco años que me los he perdido gran parte de estos últimos años y es una combinación de nostalgia”, sostuvo.

Rosario Cortés indicó que dejará su puesto para regresar al sector privado.

