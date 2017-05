Designada a la Junta de Gobierno ve un “abismo de obscuridad” en UPR

La designada a la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Zoraida Buxó, señaló que no ve una salida para la institución sino que “un abismo de obscuridad”.

De esta manera se expresó la exsecretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación durante entrevista para Dígame La Verdad con Julio Rivera Saniel.

“Lo que ocurre es que hay un daño que está hecho, la universidad ha estado cerrada por los pasados 2 meses, no tan solo la Middle States ha advertido sobre esto (…) sino que tiene una orden del Tribunal Estatal para que se abran los portones y no pasa nada”, sostuvo.

La también abogada, expresó sentirse honrada de ser designada por el gobernador Ricardo Rosselló junto al profesor, Walter Alomar Jiménez para pertenecer a la Junta de Gobierno, que hasta el momento solo hay 6 miembros.

Asimismo, Buxó Santiago, aseguró que quiere conocer los detalles de los pre-acuerdos propuestos por el Comité Negociador Nacional de la UPR y que está dispuesta al diálogo.

“Yo creo que es producto de muchísimas horas, de muchísima gente que ha tratado de buscar soluciones, creo que por lo menos debe haber una buena base ahí”, señaló.

No tiene contrato con Wolf Popper

Varios rumores señalaron que Buxó tiene alguna relación con la compañía Wolf Popper, quienes tienen una firma con los cabilderos que representan a los acreedores de la deuda pública de Puerto Rico, cuyo intereses está siendo observado por la Junta de Control Fiscal (JCF).

Sin embargo, la licenciada negó haber sido representante de la compañía.

“Yo no he tenido lazos en este momento con Wolf Popper pero yo estoy abierta porque yo me asocio a un ‘case by case bases’ para distintas cosas con otros compañeros profesionales”, concluyó.

