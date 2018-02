Desestiman cargos contra Jaime Perelló

SAN JUAN – El juez superior, Enrique Silva Avilés, desestimó el viernes, cuatro cargos que pesaban contra el expresidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló Borras.

“Mediante la presente Resolución y Orden, se declara ha lugar una solicitud de desestimación en cuanto a cuatro (4) de las nueve (9) denuncias presentadas contra el imputado de epígrafe. Las restantes cinco (5) denuncias serán objeto de una vista preliminar oportunamente”, reza la sentencia.

En específico el juez resolvió que el imputado no responde por violación al Artículo 4.2(b) de la Ley de Ética Gubernamental puesto que dicho articulado no gobierna la conducta de un miembro de la Rama.

Legislativa, y el imputado no puede responder criminalmente por no haber incluido un donativo político en el informe financiero ante la Oficina de Ética Gubernamental (OEG); esto, en la medida que la Ley de Ética Gubernamental dispone inequívocamente que ese tipo de donativo no se incluye en dicho informe, y la Fiscalía reconoció que no contaba con prueba que como cuestión de derecho pudiese “convertir” el donativo político en ingreso personal del imputado, y así abrir la puerta a plantear que era incluible como ingreso en el informe ante la OEG.

‘Es nuestro entendimiento que incluso bajo la normativa federal contributiva discutida, y que consideramos sumamente persuasiva porque aborda directamente la conversión de un donativo político a ingreso personal del candidato, el Tribunal sigue irremediablemente obligado a desestimar las tres (3) denuncias en discusión. Esto porque, aún tomando como ciertos todos los hechos que ha expuesto el Estado, tales hechos son insuficientes para un Tribunal poder concluir que hubo una “conversión” del donativo político a ingreso”, continuó el juez superior.

“Entiéndase, ante el reconocimiento del Estado de que no tiene prueba del uso que el imputado o alguna persona haya dado a ese dinero, el Estado no podrá establecer en su momento el requisito indispensable de que el uso no fue para el beneficio de la campaña electoral del imputado, sino que fue como cuestión de hecho un uso personal de éste. En ausencia de la prueba crucial del uso personal, no electoral, de este imputado, el resultado en cuanto a estas tres (3) denuncias no puede ser otro que la desestimación”, reza la sentencia.

“Por los fundamentos expuestos, se ordena la desestimación de las cuatro (4) denuncias objeto de la Moción de Desestimación que imputan violaciones al Artículo 4.2(b) de la LEG, y a los Artículos 269, 212 y 217 del Código Penal”.

El Ministerio Público, representado por dos Fiscales Especiales Independientes (FEl), presentó nueve (9) denuncias contra el imputado, Jaime Perelló Borrás, por hechos ocurridos cuando se desempeñaba como miembro de la Cámara de Representantes.

Los hechos alegados abarcan desde el año 2012, cuando el imputado era candidato a la reelección como integrante del referido cuerpo legislativo, y alcanzan hasta el año 2013, cuando ya éste había revalidado a tal cargo político, y había sido seleccionado presidente de la Cámara.

Tres de las denuncias imputan violaciones al Código Penal por omitir en su informe financiero del 2012 presentado ante la Oficina de Ética Gubernamental en agosto del 2013 — un supuesto donativo a su campaña política por parte del señor Lutgardo Acevedo. Los artículos del referido código que se imputan por esos hechos son el Art. 269 (perjurio), Art. 212 (falsedad ideológica), y Art. 217 (posesión y traspaso de documentos falsificados). Las otras seis (6) denuncias responden a otros hechos relacionados a un contrato para la instalación de un cuadro telefónico en la Cámara.

Informes de prensa apuntan a que para abril fue pautada una próxima vista de estatus del caso en lo que supone, un proceso de apelación.

