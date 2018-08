Demandan a las aseguradores por dilaciones desleales tras María

SAN JUAN – Un pleito de clase fue radicado en el Tribunal de San Juan contra varias compañías aseguradoras por el incumplimiento con reclamaciones de seguros por las pérdidas ocasionadas por el huracán María.

Se trata de asegurados que presentaron sobre 100 mil reclamaciones por las pérdidas y que además sufrieron daños adicionales por las prácticas desleales de las aseguradoras.

“Para atrasar la investigación, ajuste, resolución y pago de las reclamaciones, las aseguradoras demandadas, entre ellas las aquí ilustradas, implantaron prácticas dilatorias desleales injustificadas e irrazonables. Estas prácticas se implantaron en el proceso de ajuste y resolución de reclamación y son comunes a toda la clase”, expone la demanda de 38 páginas.

El documento legal además indica que durante décadas la industria de seguros ha sido próspera y lucrativa. El segmento de propiedad y contingencia no es la excepción y representa un poco más del 13 por ciento del total de primas suscritas en Puerto Rico.

Asimismo, expone que datos de la Oficina del Comisionado de Seguros reflejan que “para el año 2016, el segmento de propiedad y contingencia del país suscribió primas netas en exceso de 1,748 millones de dólares. Los aseguradores del país en este segmento suscribieron de estas primas sobre 1,528 millones de dólares. Para ese mismo año, las aseguradoras del país devengaron primas en exceso de 1,533 millones de dólares mientras pagaron pérdidas de poco más de 630 millones de dólares”. En 2016, la razón de pérdida experimentada en propiedad y contingencia fue 56.5 por ciento, la cual es menor al 72.9 por ciento observado a nivel de Estados Unidos. La demanda indica además que en 2017 la situación no fue distinta.

El pleito fue radicado por EMJ Properties, Inc.; el doctor Jesús Manuel Salgueiro, Edificio Bravo Ramírez, Inc.; doctor Luis E. Santini; D’Mart Institute Inc.; Next Level Puerto Rico, LLC; VR Enterprise Inc.; Necco Inc.; Corporación XYZ; y fulana y fulano de tal.

Los demandados son MAPFRE Panamaerican Insurance Company; MAPFRE PRAICO Insurance Company; MAPFRE Preferred Risk Insurance Domestic Company; Triple S Propiedad, Inc.; One Alliance Insurance Corporation; AIG Insurance Company-Puerto Rico; Multinational Insurance Company; Real Legacy Assurance Company, Inc.; QBE Optima Insurance Company; Integrand Assurance Company; United Surety & Indemnity Company; Antilles Insurance Company; Caribbean American Property Domestic Insurance Company y Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico.

Los asegurados demandantes están representados por el bufete Sepulvado Maldonado & Couret.

A raíz de esta situación con las reclamaciones sometidas a las aseguradoras, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares presentó varios proyectos de ley.

