Delegación del PPD irá a los tribunales a defender el ELA

SAN JUAN – La delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes afirmó el jueves, que llegarán hasta las últimas consecuencias para defender la voluntad de pueblo plasmada en la Constitución de Puerto Rico.

Así lo manifestó el portavoz de la delegación, Rafael “Tatito” Hernández, al anunciar que irán a los tribunales ya que las disposiciones del reglamento de la Cámara de Representantes pretenden ir sobre la Constitución de Puerto Rico”

“La Constitución de Puerto Rico establece que el nombre oficial del cuerpo político que nos rige es el “Estado Libre Asociado” o “Commonwealth of Puerto Rico” y ningún reglamento puede alterar eso”, indicó Hernández Montañez en declaraciones escritas.

“Esta Delegación presentó un planteamiento sobre el nombre oficial y el Presidente nos indicó que se atendería si sometíamos una resolución de enmienda al reglamento. La Resolución de la Cámara 74 fue presentada y el Portavoz de Mayoría indicó que no la atendería. En el día de hoy este Portavoz invocó una cuestión de privilegio de cuerpo que fue rechazada por la mayoría y luego, en virtud de la Sección 2.2 del Reglamento de la Cámara, solicitamos se atendiera la Resolución 74 ya que se había excedido el término de 72 horas para verla y la mayoría nos indica que nos resolverá en 48 horas, incumpliendo nuevamente su propio reglamento.”

A juicio del portavoz, las violaciones de la Constitución y al propio Reglamento de la Cámara, solo les dejan un camino: los tribunales.

“Por las razones de ley y conforme al derecho expresado afirmamos y aseguramos, no solo que las disposiciones en el reglamento de la Cámara relevantes y pertinentes al asunto del nombre del cuerpo político que nos ocupa no son conformes a la ley suprema del país, la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sino que, además, se apartan y niegan un hecho real histórico y político , y que no se ajustan a los preceptos legales de entronque constitucional, por lo que acudiremos a los tribunales para vindicar nuestra Carta Magna y que no se vulneren la integridad de los procedimientos de este cuerpo parlamentario”, concluyó Hernández Montañez.

