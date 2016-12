Declaraciones de Directora del Sistema de Retiro UPR sobre plan médico de pensionados

La Directora Ejecutiva del Sistema de Retiro de la Universidad de Puerto Rico, María del Carmen López Fuentes, autorizó las siguientes declaraciones para Inés Quiles, de Radio Isla.

“La Universidad de Puerto Rico les ofrece a los pensionados una aportación de hasta $125.00 mensuales para el pago de las primas de seguros de salud.

“Los pensionados del Sistema de Retiro de la UPR tienen en la actualidad dos opciones para recibir los servicios de un plan médico. La primera es acogerse al plan de MCS Life Insurance, que fue seleccionado por un Comité del Sistema de Retiro como asegurador de nuestros pensionados. Esta aseguradora ha prestado servicios a cerca del 74% de los pensionados de la UPR durante los pasados dos años y al presente esa misma cantidad continúa con ese plan. (un total de 4,941 pensionados de más de 65 años y 1,365 pensionados de menos de 65 años). La nueva cubierta es efectiva el 1 de enero de 2017. La renovación fue automática para los pensionados que no hicieron cambios a su cubierta actual.

“Otra opción, que se explicó en el Boletín Informativo del Sistema de Retiro de la UPR el pasado 9 de noviembre, es acogerse a los planes médicos de una Alianza de Jubilados de varias agencias del gobierno, al que por primera vez se unieron este año pensionados de la UPR. El asunto es un reclamo de la Asociación de Jubilados de la UPR, sobre el cual la UPR y la Asociación acordaron, durante el mes de noviembre, que los pensionados miembros de esa Asociación puedan optar por acogerse a esa otra opción.

“En el inciso h bajo la sección Renovación, del Boletín del 9 de noviembre se explica el proceso para ello:

“Pensionados miembros de la Asociación de Empleados Jubilados de la Universidad de Puerto Rico que se acojan a los planes médicos que la Asociación ha informado para jubilados mayores de 65 años y los que informe para los jubilados menores de 65 años en o antes del 11 de noviembre de 2016. Este beneficio es exclusivo para el año 2017. Para ser elegible al reembolso de los $125 el pensionado debe cumplir con lo siguiente:

1. Pagar cuotas de la Asociación mediante descuento en la nómina de pensionados

2. Presentar evidencia de pago como: pago, cheque cancelado, estado de cuenta bancario del pensionado, estado de cuenta de la compañía que acredite el recibo de pago.

3. Toda solicitud de información o reclamación relacionada a los planes médicos recomendados por la Asociación de Empleados Jubilados de la Universidad de Puerto Rico serán presentados a dicha Asociación. El Sistema de Retiro no será responsable del manejo de dichos asuntos”.

“Los pensionados de la UPR sí cuentan con alternativas de plan médico.

“Si algún pensionado aún tiene una situación particular con su plan, o no radicó a tiempo su renovación, puede llamar a la Oficina del Sistema de Retiro lo antes posible, que se atenderá con diligencia y haremos todo lo necesario para que no se quede sin plan, pues no hay razón para ello.

Comments