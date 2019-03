Congresista presenta proyecto que busca la estadidad para Puerto Rico

El congresista demócrata, Darren Soto, presentó hoy un proyecto para que Puerto Rico sea admitido como estado en un período de 90 días.

Soto hizo el anuncio en una conferencia de prensa en las afueras del Capitolio y en compañía del gobernador Ricardo Rosselló Nevares y la comisionada residente de Puerto Rico en Washignton, Jenniffer González Colón.

“El hecho de que se trate a Puerto Rico diferente, es un síntoma de lo que estamos tratando aquí. Si queremos resolverlo, el trato igual no es tan solo tomar acciones a corto plazo, sino atender el problema de raíz”, dijo Rosselló Nevares

El primer ejecutivo señaló la desigualdad que sufre la Isla con los problemas del flujo de dinero tras el huracán María, la disparidad de pagos de Medicaid y las diferencias con el seguro social suplementario, entre otros.

El gobernador declaró que “la raíz del problema es que estamos siendo tratados de forma desigual”

La medida presentada por Soto cuenta con el apoyo de varios congresistas, tanto demócratas como repúblicanos, entre ellos Rubén Gallego, Jamie Raskin y Don Young.

Según Soto, el presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Raúl Grijalva, se comprometió en celebrar una audiencia para atender el proyecto.

Por su parte, González Colón dijo que “desde el día uno que juramenté como la única representante de Puerto Rico en todo el Congreso y radiqué en aquel entonces el Acta de Admisión, dije muy claro que trabajaría diferentes estrategias, en todos los foros, para lograr la Igualdad plena que solo se gana con la Estadidad.

“He llevado esta lucha en el Congreso, logré que se incluyera en la plataforma que rige al Partido Republicano, he reclamado la Igualdad ante el tribunal federal, he salido a la calle para luchar por la Igualdad y lo he hecho dentro y fuera de estas paredes del Capitolio e hicimos cambiar de parecer al presidente del Comité que vería esta medida, que no quería hablar de estatus y tras su visita de este mes a la isla ahora habla de atender en vista el estatus”, agregó González Colón.

