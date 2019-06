Con o sin la Junta se evaluará el presupuesto en la Cámara

"El trabajo de la Comisión no se va a detener porque ellos no vengan”, dijo Soto Torres.

El presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA de la Cámara de Representantes, Antonio “Tony” Soto Torres dijo el miércoles que si la Junta de Control Fiscal (JCF) decide no comparecer a las Vistas de Presupuesto, no se va a detener el proceso de evaluación.

“Si ellos no vienen, haremos lo mismo que hemos hecho en años anteriores, que ha sido reunirnos con ellos y con su equipo técnico para que nos den la data. Yo no voy a limitar el trabajo técnico de la Comisión porque ellos no vengan. Y si le tenemos que requerir información como lo hemos hecho, lo haremos. El trabajo de la Comisión no se va a detener porque ellos no vengan”, dijo Soto Torres a preguntas de la prensa.

“Lo lógico es que siendo esto un cuerpo electo por el Pueblo de Puerto Rico y que siendo ellos los que nos sometieron un presupuesto, pues que ellos hubiesen venido a una Vista Pública. Y que no me usen la excusa de que nosotros queremos tener un ‘oversight’ sobre ellos y que no tenemos la facultad legal. Lo que hubiésemos querido es que ellos hubiesen validado como fue que llegaron al número de 9,051 millones de dólares. Porque establecieron en la partida de nómina una diferencia de 224 millones de dólares menos a lo que sometió el Ejecutivo. Y por qué hay distintas variaciones en las partidas presupuestarias”, añadió.

La representación de la JCF está citada para comparecer a la Vista Pública a las dos de la tarde.

De otra parte, Soto Torres dejó la puerta abierta a aumentar la cantidad destinada al pago de la deuda.

“Eso es algo que va a estar en análisis de la Comisión y al final del camino tomaremos las determinaciones en base a esa variación de ingresos que existe y que la Junta admite en su Plan Fiscal. La Junta no nos puede decir a nosotros que vamos a presupuestar un pago al servicio de la deuda contrario al propósito de la Ley PROMESA. Nosotros debemos poder presupuestar, conforme a lo que son los ingresos reales del Estado y no a una subestimación por parte de la Junta”, sostuvo.

La JCF estimó que el Gobierno recibirá 10 mil 400 millones de dólares, pero envió un presupuesto- que incluye el pago de la deuda- de 9,051 millones de dólares.

De otra parte, el representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón catalogó como “casi un ejercicio en futilidad”, las Vistas Públicas del Presupuesto.

“Al fin y al cabo, ya el presupuesto del país lo aprobó la Junta de Control Fiscal y aquí estamos en un buen ejercicio para los estudiantes que están aquí de verano para que vean lo que es una Vista Pública que al final no tiene razón de ser. Hay una especie de ejercicio en futilidad, porque desde el 29 de mayo la Junta envió su presupuesto y posiblemente el gobernador diga sus mismas palabras de hace un año cuando dijo que estaba firmando un presupuesto simbólico”, expresó Márquez Lebrón.

Finalmente, el representante del Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Santa Rodríguez aseguró que el presupuesto de la JCF y el que presentó el gobernador, “son casi idénticos”.

“Literalmente es el mismo, excepto en tres renglones: el gobernador incluyó 166 millones de dólares para el pago del Pay Go, 120 millones para el pago de la tarjeta de Salud, como 230 millones adicionales al Departamento de Educación y 25 millones para la Comisión Estatal de Elecciones. Inclusive, la aportación en el presupuesto que pone la Junta para las pensiones es la misma que el presupuesto del gobernador. Si ustedes buscan renglón por renglón, excepto por esas tres áreas es el mismo”, mencionó Santa Rodríguez.

El representante coincidió además en el argumento de que se tiene que dejar una reserva en el presupuesto para el pago de la deuda.

“Si cometes el error de gastar todo lo que tu recibes, cuando tengas que empezar a pagar, va a ser más doloroso”, indicó.

El pasado domingo, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares presentó desde el Complejo Ferial de Ponce, Juan H. Cintrón, un presupuesto de 9,624 millones de dólares.

