Comunidades siguen incomunicadas en Vega Alta

El alcalde de Vega Alta, Oscar “Can” Santiago, indicó que como muchos ayuntamientos, su municipio quedó devastado, tras el paso del huracán María.

Sin embargo, Santiago, levantó la voz de alerta sobre que al día de hoy aún hay comunidades como Fátima que siguen incomunicadas y que gracias a los esfuerzos de los ciudadanos y su maquinaria han logrado abrir camino para las comunidades de Bajura y Bajura Marina, “el domingo en la madrugada fue que pudimos llegar a la comunidad de Fátima donde tengo un centro de envejeciente”.

Asimismo, explicó que otro puente colapsó en el barrio Mavilla y que el jueves pudieron tener acceso por Corozal, pero todavía no han logrado comunicación con Cienegueta, por las inundaciones que se han registrado.

“Estoy aquí en el COE porque quiero hablar con la Guardia Nacional de Puerto Rico, el cuerpo de ingenieros que me verifique esos puentes; pero la Guardia Nacional, ya que tenemos una base al lado del municipio que es Vega Baja que me preste los camiones, los tanques para yo transportar el diesel. Tengo una gasolinera que me lo puede suplir, pero no tengo cómo transportarlo a diferencia de otros municipios que tienen tanque para almacenar el combustible”, insistió Santiago.

Por otro, lado el ejecutivo municipal, dijo que a su municipio se le prometió un teléfono satélital para poder comunicarse, ya que la única línea que tiene disponible para el manejo de emergencia es el 787-270-1390.

