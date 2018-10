Comedores Escolares servirá solo comida enlatada esta semana

La presidenta de la Unión de Comedores Escolares, Nellie Ayala denunció hoy que durante esta semana los estudiantes recibirán comida enlatada en los comedores, luego que supuestamente el Departamento de Educación (DE) no firmara el contrato a tiempo con la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias (ADEA).

“Yo creo que comida hay. Si está la comida suficiente que se necesita, probablemente podemos decirte que he recibido quejas de los empleados de que los almacenes de ellos no tienen suficientes alimentos enlatados. También está la problemática de que ADEA no le está sirviendo el sofrito. […] Nos han informado que es porque el contrato con ADEA se venció y no ha sido renovado”, dijo Ayala en entrevista con Red Informativa.

Por su parte, Franchesca Reyes, directora de la Autoridad Escolar de Alimentos (AEA) del DE, confirmó la situación, la que atribuyó a que ADEA no pudo realizar sus entregas.

“Desde la pasada semana se envió una comunicación a cada comedor para indicarlo y ofrecerle las instrucciones de cuáles van a ser los alimentos que van a ser sustituidos. Debo enfatizar en que todos los componentes se van a servir. Nuestros niños van a tener sus los alimentos tanto de desayunos, almuerzos y meriendas en los comedores”, dijo la funcionaria.

