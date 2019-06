Colegio de Químicos levanta bandera con el glifosato

El presidente del Colegio de Químicos de Puerto Rico (CQPR), el ingeniero Juan Santiago Olivares, ha expuesto la opinión científica y la posición del CQPR con respecto al uso del Glifosato, en virtud de su responsabilidad como profesionales de la química.

“Donde realmente estriba la situación con el compuesto, es que al utilizarse y llegar a los canales de riego o cualquier área que haya una fuente de agua para riego y/o agricultura real, aunque el producto indica que se degrada cuando toca el suelo este percola a través del terreno y llega hacia las corrientes subterráneas del suelo donde en algún momento si alguna persona tiene una siembra de algún comestible vegetal o fruto podría absorber parte del producto y al final llegar al plato del consumidor, afectándolo de manera continua en el futuro”, sostuvo Santiago Olivares en comunicación escrita.

Glifosato es la sustancia química cuyo nombre químico: N-(fosfonometil) glicina, el cual posee un amplio espectro desarrollado para la eliminación de hierbas y arbustos, en especial los perennes.

El glifosato, expresó, tiene un impacto perjudicial al tener contacto con las aguas, la preocupación del Colegio radica en que si hay una limitación completa del producto, como lo aprobó el Senado y transcurre en la Cámara, para que se elimine el uso del compuesto en las áreas de las carreteras, habría que plantearse, ¿cuál sería la alternativa para sustituirlo? Esto, destacando que ante la delimitación del uso del producto, se necesitarían una mayor cantidad de brigadas de desyerbo para mantener las áreas verdes.

Parte de la preocupación del CQPR es que no hay suficiente data científica que demuestre que el glifosato causa cáncer, sí hay muchos artículos de organizaciones importantes como la Organización Mundial de la Salud (WHO, por sus siglas en Inglés) que explican que el compuesto tiene un efecto en la salud.

“En su preocupación por la salud del pueblo, el CQPR no está de acuerdo en que se haga uso del producto en áreas de cultivo o áreas cercanas donde haya actividad agrícola, ya sea casera o a nivel industrial. Además del efecto que tiene en los comestibles, la preocupación es si las personas que están utilizando el glifosato hacen uso de la protección requerida, ya sean gafas de seguridad, guantes, mascarillas, evitando hacerlo bajo el sol o cuando hay vientos fuertes, ya que se recomienda que su aplicación se realice en horario de madrugada, cuando no hay mucho flujo de gente, donde hay poco viento y no hay luz solar”, indicó Santiago Olivares, quien es químico e ingeniero químico.

“El producto se puede usar siguiendo las indicaciones de seguridad con un equipo adecuado de protección personal y adiestrando al personal debidamente. Por tales razones, el CQPR no apoya ni se opone al uso del producto, solamente puede orientar sobre las situaciones que ocurren en ciertos aspectos del producto que contenga el compuesto de glifosato”, añadió.

Algunas de las preocupaciones adicionales del CQPR son: ¿cómo el gobierno garantizaría que los productos provenientes del exterior que contengan niveles altos en glifosato no ingresen al país y afecten la salud del consumidor? Esto, debido a que en el país se importa un 85 por ciento de los productos que comemos, así que posiblemente hay otros países donde las regulaciones sobre el uso del glifosato no son tan fuertes y usan el producto de manera no indicada, afectando los comestibles.

Cabe señalar que, además del glifosato que es el ingrediente principal, de varios herbicidas tales como el Round Up, contienen surfactantes que son sustancias químicas que se complementan como parte del producto final. Muchos de estos ingredientes pueden ser de igual o mayor toxicidad que el glifosato; cuando se habla del producto en general, podría ocurrir que no sea el glifosato el causante de los problemas sino los surfactantes que tiene el producto. Estos datos son parte de lo que explica la agencia reguladora dentro de sus escritos y su base científica, no obstante, se necesita más data para poder tomar una determinación final al respecto.

